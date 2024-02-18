قضية الريبل وهيئة SEC: اقتراب تحديد الموعد النهائي والحاسم في هذه القضية الشائكة

يتواصل الصراع القضائي بين شركة الريبل “Ripple Labs” وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية “SEC”، مع تركيز الأنظار على الموعد النهائي الرئيسي المقبل في هذا النزاع.

الطرفان يستعدان حاليا لمرحلة “الحلول” المتعلقة بالقضية، التي تركز بشكل أساسي على مبيعات الريبل للمؤسسات.

الموعد النهائي القادم المهم في هذا الصراع القضائي محدد في 20 فبراير.

تأتي هذه الخطوة بعد أن حققت شركة الريبل انتصار مهم في يوليو 2023، حيث وجدت المحكمة أن بعض المبيعات المؤسساتية لعملة XRP كانت في الواقع عقود استثمارية، وبالتالي كان يجب تسجيلها لدى هيئة SEC.

في وقت سابق من فبراير، طلبت شركة الريبل تأجيل الموعد النهائي للاكتشاف المتعلق بالحلول إلى 20 فبراير، مما يجعل المرحلة المقبلة حاسمة في هذا النزاع القانوني.

المرحلة الحالية من الاكتشاف قد تسفر عن معلومات أو حجج جديدة قد تؤثر على النتائج.

في التحضير لهذا الموعد النهائي، طلبت هيئة SEC من شركة الريبل تقديم تسعة استجوابات وثلاثة طلبات لتقديم وثائق في نوفمبر الماضي.

بعد مشاورات في ديسمبر ويناير لتحديد نطاق الخلافات، قدمت هيئة SEC طلبا في يناير لإلزام الريبل بالكشف عن البيانات المالية للعامين 2022 و2023، وعقود مبيعات XRP المؤسساتية وغيرها.

وافقت القاضي “نتبيرن” على هذا الطلب بالكامل في 5 فبراير.

ردا على ذلك، أكدت الريبل استعدادها لكشف البيانات المالية المطلوبة، مشيرة إلى صعوبة جمع وإنتاج الوثائق ذات الصلة في الوقت المحدد.

لم تطلب الريبل تعديل أي مواعيد نهائية أخرى في القضية، مع تحديد تقديم الطلبات القانونية في مارس وأبريل، حيث ستحدد المحكمة بعد ذلك الإجراءات القادمة.

هذه المعركة القانونية تسلط الضوء على التحديات والتعقيدات المتعلقة بتنظيم العملات المشفرة وتعريفها في النظام القانوني والمالي الأمريكي، مع ترقب كبير للقرارات القادمة وتأثيرها على الصناعة بشكل عام.

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