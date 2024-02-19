تزايد عدد حيتان البيتكوين (BTC) في 2024: ماهي أبرز الأسباب؟

يشهد سوق البيتكوين تجمع متزايد للحيتان، ويُتوقع أن يتسارع هذا الاتجاه، خاصة بالنظر إلى تحسن إمكانية الوصول إلى البيتكوين للمستثمرين المؤسسات.

العامل الرئيسي وراء هذا النمو هو طرح صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين (ETF)، مما سهل عملية الاستثمار في البيتكوين وجعلها أكثر جاذبية وسهولة للوصول أكثر من أي وقت مضى.

تحليل الاتجاه السعري للبيتكوين يُظهر استمرارية في الزخم الصعودي، مما يجذب المزيد من المستثمرين ذوي الثروات الكبيرة والمؤسسات الراغبة في تنويع محافظهم الاستثمارية.

الأسعار تتبع اتجاه صعودي، مع دعم ديناميكي يوفره المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يوم.

يشكل خط الاتجاه الصعودي والمتوسط المتحرك، الذي يقع في الوقت الراهن حول مستوى 45000 دولار، مناطق دعم محورية.

استمرار الأسعار فوق هذا المستوى قد يعزز ثقة المستثمرين ويقود إلى زيادة في التدفقات النقدية من الحيتان إلى السوق.

من جهة أخرى، تم تحديد مستوى مقاومة بالقرب من أعلى قيمة وصلت إليها الأسعار مؤخرا عند 52000 دولار.

هذا المستوى عمل كحد أعلى مؤقت لتحركات السعر، والاختراق فوقه قد يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي.

بالإضافة إلى ذلك، نظرا لأن مؤشر القوة النسبية يتحرك حول النطاق المتوسط، يوجد مجال للتحرك الصعودي قبل أن يُعتبر الأصل في منطقة ذروة الشراء.

الاهتمام المؤسساتي بالبيتكوين لا يعتبر حدث منعزل.

حيث تطبق نفس الديناميكيات على عملة الايثيريوم، خصوصا مع تزايد فرص الموافقة التنظيمية على صناديق الإيثيريوم المتداولة في البورصة.

مثل هذه التطورات لا تقتصر على تعزيز شرعية فئة الأصول الرقمية هذه فحسب، بل قد تؤدي أيضا إلى زيادة مماثلة في نشاط الحيتان المتعلقة بالإيثريوم، لتعكس بذلك التبني المؤسساتي الواسع النطاق للبيتكوين.

أهمية هذه الاتجاهات لا يمكن التقليل من شأنها، حيث أن ازدياد مشاركة المستثمرين المؤسسات والتجار الكبار في سوق البيتكوين يعزز بشكل كبير تأثيرهم على ديناميكيات السوق.

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