اختراق منصة “FixedFloat” وسرقة أكثر من 26 مليون دولار من البيتكوين والايثيريوم

يوم أمس 18 فبراير، أكد فريق “FixedFloat” خبر تعرض منصتهم للاختراق، وذلك بعد تقارير محللين في مجال البلوكشين عن نشاطات مشبوهة تخص العملات المشفرة التابعة للمنصة.

حيث صرح فريق المشروع ببيان مفاده:

لقد تأكدنا فعليا من وقوع اختراق وسرقة الأموال.

في الوقت الراهن، الفريق في طور التحقيق وتعزيز أمن المنصة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

حتى الساعات الأولى من نهار اليوم 19 فبراير، لم تصدر المنصة أية تحديثات جديدة عبر حسابها على منصة X، وظل موقعها الإلكتروني خارج الخدمة مع وعد بالعودة قريبا.

بمزيد من التفاصيل، أفادت شركة “PeckShield” المختصة في أمن البلوكشين، بأن الاختراق أسفر عن سرقة ما يقارب 1728 عملة إيثيريوم بقيمة تقدر بـ 4.85 مليون دولار، و409 بيتكوين بقيمة 21 مليون دولار تقريبا، حيث تم تحويل معظم الإيثيريوم المسروق إلى منصة التبادل “eXch”.

تُعرف “FixedFloat” بكونها منصة تداول عملات مشفرة تعتمد على شبكة “Lightning” البيتكوين، تتميز بعمليات تبادل سريعة دون الحاجة لتسجيل المستخدمين أو التحقق من هويتهم.

وقد لاحظ أحد الباحثين في الويب 3 أن الأموال المسروقة تم تحويلها أيضا إلى منصة “HitBTC”، مما يشير إلى محاولة من الجاني لإخفاء أثر الأموال.

على الرغم من طبيعتها المجهولة التي تجعل من “FixedFloat” وسيلة لتبييض الأموال، تستمر حوادث الاستغلال في مجال العملات المشفرة بكثرة، مما يُبرز الحاجة الماسة لتعزيز أمن وحماية المنصات والمحافظ الرقمية.

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