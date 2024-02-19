هيئة الرقابة المالية (FCA) تدق ناقوس الخطر بشأن العروض الترويجية للعملات المشفرة

أطلقت هيئة الرقابة المالية البريطانية (FCA) 450 تحذير ضد الشركات التي تقوم بالترويج غير القانوني لأصول العملات المشفرة بين 8 أكتوبر و31 ديسمبر 2023.

الهيئة تعمل بشكل مكثف مع شركات التكنولوجيا لإزالة وحظر الإعلانات المخالفة عبر منصات متنوعة بما في ذلك مواقع الإنترنت، تطبيقات الهواتف المحمولة، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، مما أسفر عن إزالة 35 تطبيق من متاجر التطبيقات بنهاية ديسمبر 2023.

تصدي هيئة (FCA) للترويج غير القانوني للعملات المشفرة:

في تصريحاتها الأخيرة، كشفت هيئة السلوك المالي عن مراجعة 44 شركة معنية بالعملات المشفرة، سواء كانت مسجلة لأغراض مكافحة غسيل الأموال أو غير مسجلة مع عروض ترويجية مصرح بها من الهيئة.

شمل التقييم الدقيق لمواقع الويب، تطبيقات الأجهزة المحمولة، وسائل التواصل الاجتماعي، والممارسات الإعلانية، وكشف عن عدم الامتثال الواسع للمعايير التنظيمية.

تضمنت الانتهاكات استخدام توصيفات المخاطر العامة بدون تخصيص لمنتجات معينة مثل العملات المستقرة أو العملات المدعومة بالأصول، إضافة إلى استغلال الوضع المنظم لأغراض الترويج.

كما قامت الهيئة بسحب أو تعديل أكثر من 10,008 إعلان تتعلق بالتمويل خلال عام 2023، مشددة على الحالات التي قدمت فيها الشركات ادعاءات غير مدعومة بالأدلة حول سلامة وأمان وسهولة استخدام خدمات العملات المشفرة والتقليل من المخاطر المرتبطة بها.

بعد انتهاء فترة التعديل بالموافقة في 8 يناير 2024، أعلنت الهيئة عن تقييمها للامتثال للوائح الخاصة بالإعلانات، مؤكدة استعدادها لاتخاذ إجراءات ضد الانتهاكات باستخدام أدواتها الإشرافية وإجراءات ردعية عند الضرورة.

من بين الشركات التي تأثرت بالتشديد على قواعد الإعلان، كانت شركة بينانس واحدة من عدة شركات اضطرت لوقف عملياتها في المملكة المتحدة.

كما تم منع “Rebuildingsociety.com”، المنصة المسؤولة عن الموافقة على العروض الترويجية لشركة بينانس، من تأييد إعلانات العملات المشفرة، مما أدى إلى عراقيل أمام بينانس في البحث عن كيان موافق آخر.

شركة “ByBit”، المسجلة لدى هيئة (FCA)، أعلنت عن تعليق خدماتها للعملاء في المملكة المتحدة قبل تنفيذ اللوائح في 8 أكتوبر، وبالمثل، منعت “Luno”، المملوكة لشركة “DCG” وغير مسجلة لدى الهيئة، بعض عملائها في المملكة المتحدة من الانخراط في استثمارات العملات المشفرة.

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