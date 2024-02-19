المؤلف الاقتصادي “روبرت كيوساكي” يقدم الموعد المحتمل لبلوغ سعر البيتكوين لمستوى 100 ألف دولار

لقد مضى أكثر من عامين على الضجة التي أحدثتها حملة “عيون الليزر” على منصة تويتر سابقا (X)، حيث كان المؤمنون بالبيتكوين يعتقدون بثقة أن العملة ستصل إلى 100,000 دولار بعد تجاوزها لمستوى 50,000 و60,000 دولار.

على الرغم من ذلك، تبعت هذه الفترة تراجعات حادة في الأسعار خلال عام 2022 وأوائل 2023، حيث انخفضت قيمة البيتكوين إلى ما دون 20,000 دولار.

شهد النصف الثاني من العام الماضي، تحول إيجابي، ربما بفضل التكهنات حول الموافقة المحتملة على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين في الولايات المتحدة، مع دور بارز لمشاركة شركة “بلاك روك”، العملاقة في إدارة الأصول.

هذه المشاركة أعادت إلى عملة البيتكوين زخمها الصعودي، ومع الموافقة أخيرا على هذه المنتجات في بداية عام 2024، وعلى الرغم من كونها لحظات بيعية فورية، فإن أثرها الطويل الأمد كان لا يمكن إنكاره.

مع تدفق رؤوس أموال ضخمة إلى هذه المنتجات المالية، ارتفع سعر البيتكوين مجددا فوق مستوى 50,000 دولار لأول مرة منذ أكثر من عامين، ما أدى إلى تحسن معنويات المجتمع وسيطرة المضاربين على الارتفاع بشكل كامل، مصحوب بتنبؤات متفائلة.

“روبرت كيوساكي”، المؤلف المعروف بكتاب “الأب الغني والأب الفقير” وأحد المؤيدين البارزين للبيتكوين، عبر عن تفاؤله بشأن المستقبل المالي للعملة الرقمية.

“كيوساكي”، الذي طالما أشاد بالبيتكوين والذهب والفضة كبدائل للعملات “المزيفة” مثل الدولار، تنبأ مؤخرا بأن البيتكوين ستصل إلى الهدف الطموح البالغ 100,000 دولار في الأشهر الأربعة المقبلة، مما يعكس توقعاته الإيجابية لتحركات السوق القادمة.

فهل سيصدق توقع “كيوساكي” أم أن سعر البيتكوين سيصل لهذا المستوى لاحقا وليس في هذا الموعد المحدد؟

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