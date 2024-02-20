نشاط خيارات البيتكوين يسجل طفرة كبيرة!

في الآونة الأخيرة، شهد سوق خيارات البيتكوين ازدهارا ونشاطا واسعا، مع تسجيل زيادة ملحوظة في حجم التداول.

أحدث الأمثلة على هذا النمو هو تنفيذ استراتيجية تداول معقدة، معروفة باسم فراشة البيتكوين، بقيمة إجمالية تقدر بـ 20 مليون دولار.

هذه الاستراتيجية تستهدف تحقيق أرباح من خلال توقع تراجع طفيف في قيمة البيتكوين قبل تاريخ 29 مارس، مع تحديد الربح الأقصى عند السعر 47,000 دولار.

هذا يشير إلى نهج حذر واستغلالي من جانب المستثمرين الكبار في السوق.

للعلم خيارات البيتكوين هي أدوات مالية مشتقة تمكّن المشتري من الحصول على الحق، دون الالتزام، بشراء أو بيع البيتكوين بسعر مُحدد مسبقا يُعرف بسعر الإضراب، وذلك قبل تاريخ انتهاء محدد.

الاستراتيجية المستخدمة في فراشة البيتكوين، تضمنت خيارات الشراء والبيع بثلاثة أسعار إضراب مختلفة، تهدف إلى الاستفادة من تحركات السعر ضمن نطاق محدود حول مستوى 47,000 دولار.

استراتيجية التداول هذه تعد استراتيجية متقدمة تُستخدم للمراهنة على استقرار سعر الأصل، مع تقليل المخاطر إلى حد كبير.

البيانات الأخيرة من منصة “CoinGass” تُقدم لمحة مفصلة عن المعنويات الحالية في سوق خيارات البيتكوين، حيث تُشير إلى أن خيارات الشراء تمثل 63.55% من الفائدة المفتوحة، مقابل 36.45% لخيارات البيع، ما يدل على تفاؤل المتداولين بشكل عام.

رغم ذلك، يُظهر حجم التداول خلال 24 ساعة الماضية توزيع أكثر توازن، مع تسجيل 51.82% لخيارات الشراء و48.18% لخيارات البيع.

وفقا لآخر البيانات من “CoinGecko”، يتم تداول البيتكوين حاليا عند سعر 51,700 دولار، مع تجاوز قيمته السوقية حاجز تريليون دولار.

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