أسبوع قياسي في إجمالي التدفقات الواردة نحو منتجات البيتكوين الاستثمارية

تميز الأسبوع المنصرم بتحقيق رقم قياسي في مجموع التدفقات الواردة لمنتجات الاستثمار في الأصول الرقمية، وصلت قيمتها إلى 2.45 مليار دولار، حيث سيطرت البيتكوين على نسبة 99% من هذه التدفقات، وفقا لتقرير صادر عن منصة “CoinShares”.

في ظل تحسن ملحوظ في أداء السوق، استقبلت منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية تدفقات قياسية أسبوعية بلغت 2.45 مليار دولار.

هذه الزيادة رفعت إجمالي التدفقات الواردة منذ بداية العام الجاري إلى مستوى مثير للإعجاب قدره 5.2 مليار دولار.

تأثرت هذه الأرقام بشكل إيجابي باتجاهات الأسعار المواتية في الآونة الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AuM) إلى 67 مليار دولار، وهو أعلى مستوى مسجل منذ ديسمبر 2021.

في التقرير الأسبوعي الأخير لتدفقات صناديق الأصول الرقمية الصادر عن CoinShares، تبين أن البيتكوين استحوذت على النسبة العظمى من التدفقات الواردة، بأكثر من 99%.

وذلك على الرغم من أن قطاع من المستثمرين استغل الفرصة لزيادة مراكزهم القصيرة على البيتكوين، مما نتج عنه تدفقات داخلة بقيمة 5.8 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي.

أما فيما يخص العملات البديلة، فقد شهدت الايثيريوم أيضا تحرك إيجابي مع تدفقات داخلة بلغت قيمتها 21 مليون دولار.

على إثر الاستمرار في تسجيل التدفقات الواردة، قرر المستثمرون في صناديق الاستثمار المتداولة لأسهم البلوكشين جني الأرباح، ما أدى إلى تدفقات خارجية بلغت 167 مليون دولار.

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