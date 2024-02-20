إليكم قصة متداول حقق أرباح استثنائية بمعدل 1280 ضعف من خلال العملة الرقمية SORA

في سوق العملات الرقمية، الذي يعج بالقصص المثيرة للدهشة، برزت مؤخرا قصة وإنجاز استثماري مذهل.

حيث تمكن متداول غير مشهور من تحويل استثمار أولي بلغ 0.049 إيثيريوم، أي ما يعادل 137 دولار، إلى أرباح صافية قدرها 176,000 دولار.

وفقا لتحليل منصة “Lookonchain”، استثمر هذا المتداول في البداية بشراء 16 مليون من عملات SORA، لترتفع العملة ويحقق على إثرها عائد استثماري استثنائي يصل إلى 1280 ضعف استثماره الأصلي.

الاستراتيجية المتبعة كانت عبارة عن بيع 12.36 مليون من عملات SORA مقابل 36.57 ايثيريوم الذي تُقدر قيمته بـ 102,492 دولار بالأسعار السائدة في وقت إعداد المقالة، إضافة إلى الاحتفاظ بـ 3.64 مليون SORA بقيمة تقارب 74,000 دولار.

هذه العملية الواحدة وفرت للمتداول عوائد مالية كبيرة.

تأتي هذه القصة في أعقاب إطلاق OpenAI لمشروع Sora، الذي أثار زيادة ملحوظة في الاهتمام بالعملات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر أن العملة الرقمية SORA، على الرغم من ارتباطها بالمشاريع الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي من OpenAI، إلا أنها لا تتصل مباشرة بفريق التطوير لديهم.

المحللون يرون أن هذا الإعلان عن منتج SORA الجديد القادر على تحويل الكتابة إلى فيديو قد ساهم في الزيادة الملحوظة في قيمة مشاريع العملات الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل مشروع Worldcoin، Bittensor (TAO)، وFetch.ai، مع تسجيل هذه المشاريع لمكاسب كبيرة وإظهار زيادة في الثقة والاهتمام من قبل المستثمرين نحو التقدم في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

مع ذلك، يبقى سوق العملات الرقمية متقلب، كما يتضح من التراجع الأخير في قيمة العملة الرقمية SORA بأكثر من 20٪ خلال 24 ساعة الأخيرة، مما يذكر المستثمرين بالحاجة إلى الحذر وإجراء البحث الدقيق قبل الاستثمار.

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