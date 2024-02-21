منصة "كوين بيس كوميرس" تعلن عن إزالة عملة الدوج كوين واللايت كوين!

علق السيد “ميشابوار”، عضو بارز في مجتمع الدوج كوين عن موقفه وامتعاضه إزاء قرار “كوين بيس كوميرس” بوقف دعم مدفوعات عملة الدوج كوين واللايت كوين مستفسرا عن السبب؟

لتجيب “لورين داولينغ”، رئيسة منتجات “كوين بيس كوميرس”، وتقدم توضيحات بخصوص التغييرات الجديدة والدوافع وراء هذه التغييرات.

بحسب “داولينغ”، تم تطوير بروتوكول مدفوعات جديد مفتوح المصدر، يعتمد على العقود الذكية وتقنيات إدارة الأصول الرقمية.

هذا البروتوكول الجديد، الخالي من الأعباء التشغيلية والمالية للنظام السابق، يسجل تفاصيل كل معاملة على البلوكشين، ويدعم مئات الأصول (الأصلية وERC-20) عبر شبكات Base، Polygon، والايثيريوم، مع تحويل المدفوعات تلقائيا إلى USDC على البلوكشين.

العملاء قادرون على الدفع باستخدام أي محفظة ذاتية الحفظ، أو بأصول أصلية، أو برموز ERC-20 (بما في ذلك عملة البيتكوين المغلفة) القائمة على الطبقة الثانية لبلوكشين الايثيريوم بالإضافة إلى الدفع بأي أصل متاح في حساباتهم على كوين بيس (بما في ذلك عملة الدوج كوين اللايت كوين والبيتكوين).

وأضافت أن تطبيق هذه الإمكانات على بلوكشين البيتكوين دون استخدام العقود الذكية والعملات المستقرة كان أمر غير ممكن، ونتيجة لذلك، اتخذت كوين بيس القرار الصعب بإزالة دعم البيتكوين الأصلي وغيره من الدعم المبني على UTXO.

هذا القرار أثار ردود فعل سلبية وخيبة أمل بين مجتمع العملات المشفرة، خاصة من المؤيدين وحاملي العملات الرقمية المتأثرة بهذا القرار.

اقرأ ايضا:

شركة التيثر تصدر وتضخ واحد مليار دولار جديد للسوق في ظل استقرار أسعار البيتكوين

سعر العملة الرقمية “Worldcoin” يسجل قفزة قياسية بنسبة 180% في ظرف أسبوع!