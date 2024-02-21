الرئيس التنفيذي لشركة الريبل يعلق على شائعات ETF الريبل

في مقابلة حصرية أجريت مؤخرا مع “بلومبرغ”، تطرق “براد غارلينغهاوس”، الرئيس التنفيذي لشركة الريبل، إلى الشائعات التي تحيط بإمكانية إطلاق صندوق تداول لعملة XRP في البورصة (ETF)، مقدما رؤيته حول وضع تنظيم العملات المشفرة الراهن.

أكد “غارلينغهاوس” على أهمية الانتصارات القانونية التي حققتها الريبل مؤخرا ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) كلحظة فارقة، مشددا على ضرورة وجود إرشادات تنظيمية أوضح في القطاع.

خلال المقابلة، سرد “غارلينغهاوس” تفاصيل المواجهات القانونية بين شركة الريبل وهيئة SEC، موجها انتقادات لطريقة الهيئة في التنظيم عبر التنفيذ بدلا من تقديم توجيهات صريحة للصناعة.

ولفت إلى أن القضاء قد حكم مرارا ضد هيئة SEC، بما في ذلك لصالح الريبل، بالقرار بأن XRP لا تعتبر ورقة مالية.

أعرب “غارلينغهاوس” عن تفاؤله بشأن تحقيق الوضوح التنظيمي، سواء عبر إجراءات من هيئة SEC أو عبر تشريعات جديدة من الكونغرس، معلقا:

لقد خسروا باستمرار. لقد خسروا قضية الريبل وهو كل ما يهم.

وأبدى أمله في تقدم تنظيمي، معتقدا أن الأمر يعتمد على إدراك هيئة SEC بأنها تخسر باستمرار، أو عندما يتدخل الكونغرس ويصدر تشريعا جديدا.

فيما يخص إمكانية إنشاء صندوق XRP ETF، شارك “غارلينغهاوس” تفاؤله، مقارنا الوضع بأيام سوق الأوراق المالية الأولى حيث كان التنويع حجر الزاوية لإدارة المخاطر.

يرى أن الموافقة على صندوق ETF للبيتكوين تعتبر دليلا على استعداد المحاكم لتحدي مقاومة هيئة SEC.

وأضاف:

أعتقد أن من المنطقي وجود صناديق استثمار متداولة أخرى كذلك.

مع عدم تأكيد مناقشات محددة، أعرب عن دعم الريبل لإنشاء صندوق XRP ETF، قائلا:

نحن بالتأكيد نرحب به. وأعتقد أنه من المحتم أن يكون هناك صناديق استثمار متداولة متعددة حول رموز مختلفة.

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