سعر الايثيريوم يتجاوز مستوى 3000 دولار والبيتكوين يواصل تذبذبه حول 52 ألف دولار

شهدت أسعار العملة الرقمية الايثيريوم ارتفاع مثير، حيث تمكنت العملة من تجاوز مستوى 3 آلاف دولار، في حين استعادت عملة البيتكوين زخمها نحو مستوى 52 ألف دولار.

خلال 24 ساعة المنصرمة، تميز سوق العملات الرقمية بتقلباته الواضحة، غير أن المستثمرين المتفائلين بالارتفاع استطاعوا تحقيق الغلبة.

حتى لحظة كتابة هذا المقال، بلغت القيمة السوقية الإجمالية 2.087 تريليون دولار، وفقا لمنصة CoinGecko، مع سيطرة اللون الأخضر على معظم العملات الرقمية.

تعافي سعر البيتكوين:

في محاولة من البائعين للهيمنة على السوق، لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق ذلك.

حيث تراجع سعر البيتكوين إلى أدنى مستوياته خلال الساعات الماضية ليتداول دون مستوى 51 ألف دولار، لكن المستثمرين المراهنين على الصعود سرعان ما تدخلوا، دافعين السعر مجددا إلى مستواه الحالي عند 52 ألف دولار.

أثر هذا التحرك على أسواق المشتقات المالية بشكل كبير، حيث شهد اليوم تصفية مراكز بيتكوين بقيمة حوالي 40 مليون دولار، في حين بلغت قيمة التصفيات في جميع العملات الرقمية حوالي 200 مليون دولار.

وبحسب بيانات CoinGlass، تصدرت عملة الايثيريوم قائمة التصفيات بأكثر من 44 مليون دولار خلال 24 ساعة.

ارتفاع سعر الايثيريوم فوق 3 آلاف دولار:

شهد سعر الايثيريوم تقلبات ملحوظة، لكن المستثمرين المتفائلين كان لهم الأفضلية ودفعوا السعر ليتجاوز مستوى 3000 دولار.

حاليا، يتداول سعر الايثيريوم عند مستوى 3002 دولار، مسجل ارتفاع بنسبة 3٪ تقريبا خلال 24 ساعة الأخيرة.

هناك عدة عوامل توحي بأن الاتجاه الصعودي قد يستمر في المستقبل القريب، منها:

الحماس المحيط بالموافقة المحتملة على صناديق ETF الفورية للايثيريوم في الولايات المتحدة الأمريكية.

الترقية المنتظرة لشبكة الايثيريوم Dencun.

المؤشرات الإيجابية على الشبكة والتي تشير إلى تزايد الاهتمام بالحفظ الذاتي.

انقسام مكافأة تعدين البيتكوين إلى النصف في شهر أبريل المقبل.

عموما، ما زال السوق يحافظ على طابعه الإيجابي باللون الأخضر على الرغم من التقلبات التي شهدها في 24 ساعة الماضية.

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