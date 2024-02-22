منصة “CoinEx” تقدم خصم بنسبة 50٪ على شراء الإيثيريوم وتقدم ميزة جديدة: التفاصيل هنا

أعلنت منصة “CoinEx”، الرائدة عالميا في تبادل العملات الرقمية المشفرة، عن تقديم خصم حصري بنسبة 50% على شراء الإيثريوم (ETH) لمستخدمي CoinEx VIP، تكريما ليوم العلامة التجارية الذي يقام في 24 فبراير.

هذا العرض المحدود يصاحب إطلاق الميزة الجديدة “CoinEx Dibs”، مما يمثل خطوة جديدة من الشركة لتعزيز محفظتها من الخدمات.

“CoinEx” تركز بشكل مستمر على احتياجات المستخدمين وتوجهات السوق، وتعمل على تحسين ميزات منتجاتها وقيمة علامتها التجارية بشكل دائم.

منذ تأسيسها في عام 2017، خدمت “CoinEx” أكثر من 5 مليون مستخدم من أكثر من 200 دولة ومنطقة، وهي الآن في العام السابع من تطورها.

أطلقت “CoinEx” يوم العلامة التجارية في الشهر الماضي للاحتفال بتأسيسها ولتقدير مستخدميها المخلصين، حيث يُقام هذا اليوم في الرابع والعشرين من كل شهر، مشتملا على فعاليات خاصة وأنشطة ترويجية وجوائز.

في أول يوم علامة تجارية في يناير، تم توزيع مليون من العملة الرقمية CET عبر الإيردروب.

هذه المرة، سيتمكن مستخدمو VIP 1 فما فوق، الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي ويشاركون عبر “CoinEx Dibs”، من الحصول على 5 ETH بخصم 50%.

تفاصيل الحدث كالآتي:

المدة: من 24 فبراير 2024، الساعة 8:00 (UTC) حتى 26 فبراير 2024، الساعة 8:00 (UTC)، أي ما يعادل يومين.

القواعد:

طريقة السحب: سحب عشوائي.

الاشتراكات المتاحة: 5 ETH.

المتطلبات: VIP 1 فما فوق.

الخصم: 50%.

المؤهلات: المستخدمون الذين يستوفون متطلبات الاشتراك يمكنهم المشاركة في السحب.

كيفية المشاركة:

زيارة صفحة الحدث وقراءة التفاصيل بعناية. المستخدمون الفائزون في السحب والذين لم يفعلوا التحكم في المخاطر سيحصلون على العملات المشترك بها، وسيتم تخصيص الأصول للحساب الفوري. المستخدمون الذين لم يفوزوا سيحصلون على استرداد المبالغ.

حول “CoinEx Dibs”:

المستخدمون المؤهلون يمكنهم المشاركة في فعاليات “CoinEx Dibs”، والاشتراك في كمية ثابتة من العملات المشفرة بسعر مخفض، بعد المشاركة الناجحة في السحب.

كيف يمكن أن تصبح عضو VIP في منصة “CoinEx”؟

تم تحديث برنامج “CoinEx VIP” بإضافة ثلاث طرق جديدة للتقدم في مستويات VIP، تشمل حجم التداول الفوري لمدة 30 يوما، حجم التداول في العقود الآجلة لنفس المدة، وإجمالي قيمة الأصول في الحساب.

حول يوم العلامة التجارية “CoinEx”:

في هذا اليوم، نشجع المستخدمين العالميين على استخدام هاشتاج #24WithCoinEx ومشاركة الفرحة على قنوات التواصل الاجتماعي.

مع التطلع إلى المزيد من التوسع والنمو العالمي في عام 2024، تأمل “CoinEx” في الاحتفال بهذا اليوم مع مجتمعها العالمي القيم، مخلقة ذكريات خاصة وممكّنة للمزيد من مستخدمي العملات المشفرة العالميين بالتعرف على “CoinEx” وفهمها بشكل أفضل.

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