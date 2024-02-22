دليل مبسط حول: كيفية بدء التداول على منصة Bitget

في عالم اليوم الذي يتسم بالتطور السريع للتكنولوجيا المالية، أصبح تداول العملات الرقمية نشاطا رئيسيا يجذب الملايين حول العالم.

منصة Bitget، بفضل مجموعتها الواسعة من الخدمات والأدوات المالية، تقف كوجهة مثالية للمتداولين الطامحين لدخول هذا العالم.

هذه المقالة تعتبر دليل شامل لفهم كيفية بدء التداول على منصة Bitget، من التسجيل وحتى إجراء أول تداول.

قبل ذلك نعرج ونعرف بما هي منصة Bitget:

Bitget هي منصة لتداول للعملات المشفرة تأسست في العام 2018.

تعد واحدة من أكبر المنصات في هذا المجال على مستوى العالم، مع حجم تداول يومي يصل إلى مليارات الدولارات وأكثر من مليون مستخدم.

تعتبر منصة Bitget واحدة من المنصات الرائدة في مجال تداول العملات الرقمية.

تتميز Bitget بواجهة استخدام سهلة وتقدم مجموعة متنوعة من أدوات التداول لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة.

في مايو 2022، حصلت BitKeep، التي تم دمجها لاحقا مع Bitget، على تمويل بقيمة 15 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة A، وفي مارس 2023، أعادت تسمية علامتها التجارية إلى محفظة Bitget ورحّلت موقعها الإلكتروني إلى web3.bitget.com، وصلت المحفظة إلى أكثر من 10 مليون مستخدم عالمي بحلول أبريل 2023.

هذا التوسع يعكس النجاح المتزايد للشركة في مجال تداول العملات المشفرة ويبرز دورها المتنامي في هذا القطاع.

الخطوة الأولى: التسجيل في Bitget

إنشاء حساب:

الخطوة الأولى نحو التداول على Bitget هي إنشاء حساب.

يمكن القيام بذلك بسهولة عبر زيارة موقع Bitget الإلكتروني والنقر على خيار “تسجيل”.

توفر Bitget خيارات متعددة للتسجيل، إما باستخدام البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المحمول، مما يوفر مرونة كبيرة للمستخدمين.

التحقق من الحساب ومتطلبات KYC:

بعد إكمال عملية التسجيل، يجب على المستخدمين إكمال عملية التحقق “اعرف عميلك” (KYC) لرفع حدود حساباتهم وتفعيل جميع ميزات التداول.

هذه الخطوة ضرورية لضمان التزام Bitget بالمعايير التنظيمية ولحماية المستخدمين.

التمويل والإيداع:

قبل أن تتمكن من البدء في التداول، يجب تمويل حسابك.

Bitget تسمح بالإيداع باستخدام العملات الرقمية وكذلك العملات الورقية، مما يتيح للمستخدمين بدء التداول بسهولة. تعتمد طريقة الإيداع التي تختارها على تفضيلاتك وعلى الأصول التي ترغب في التداول بها.

فهم واجهة المستخدم

بمجرد تمويل حسابك، من المهم أن تتعرف على واجهة المستخدم في Bitget.

المنصة تقدم واجهة سهلة الاستخدام تسهل على المتداولين الجدد والمحترفين على حد سواء العثور على الأدوات والمعلومات اللازمة لإجراء عمليات التداول بفعالية.

البدء في التداول:

اختيار أزواج التداول

Bitget توفر مجموعة واسعة من أزواج التداول، مما يسمح للمتداولين باختيار الأصول التي يرغبون في التداول بها بناء على تحليلاتهم واستراتيجياتهم.

استخدام الأدوات والميزات

لتحسين تجربة التداول، تقدم Bitget مجموعة من الأدوات والميزات، بما في ذلك التداول بالهامش، التداول الفوري، ونسخ الصفقات.

استخدام هذه الأدوات يمكن أن يساعد في زيادة الأرباح وإدارة المخاطر.

نصائح للتداول الناجح:

التعلم والتطوير

النجاح في التداول يتطلب التعلم المستمر وتطوير الاستراتيجيات.

توفر Bitget موارد تعليمية تساعد المتداولين على فهم السوق وتطوير مهاراتهم.

إدارة المخاطر

واحدة من أهم جوانب التداول الناجح هي إدارة المخاطر بفعالية.

من الضروري تحديد استراتيجيات للتقليل من المخاطر، مثل استخدام أوامر وقف الخسارة وتحديد حجم المركز المناسب.

الخاتمة

بدء التداول على Bitget يمثل فرصة ممتازة للمتداولين للوصول إلى الأسواق العالمية والتداول بمجموعة متنوعة من الأصول الرقمية.

باتباع الخطوات الموضحة في هذا الدليل، يمكن للمتداولين إعداد حساباتهم، تمويلها، وبدء التداول بثقة وأمان.

مع التزام Bitget بتوفير تجربة تداول آمنة ومريحة، يمكن للمستخدمين التطلع إلى استكشاف فرص جديدة وتحقيق أهدافهم المالية في سوق العملات الرقمية.

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