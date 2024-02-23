منصة “Reddit” العالمية تستثمر في البيتكوين والايثيريوم

أعلنت منصة “Reddit”، المعروفة عالميا بتنوع منتدياتها وغنى محتواها المجتمعي، عن خطوة استراتيجية بارزة في عالم العملات الرقمية بقرارها استثمار جزء من احتياطياتها المالية في العملات الرقمية، وتحديدا في عملة البيتكوين (BTC) والايثيريوم (ETH).

جاء هذا الإعلان ضمن مستند S-1 الذي كشفت عنه المنصة، مؤكدة بذلك ليس فقط على توسيع محفظتها الاستثمارية بإضافة العملات الرقمية الرائدة، ولكن أيضا على تجربتها لتقنية البلوكشين كجزء من رؤيتها الشاملة للابتكار والريادة في الفضاء الرقمي.

هذا التوجه يأتي في توقيت تستعد فيه “Reddit” لإطلاق طرحها العام الأولي (IPO)، ساعية لتقديم فرصة استثنائية لمجتمع مستخدميها للمشاركة بصورة مباشرة في مسار نموها المستقبلي.

في سياق التحضير للطرح العام، أعلنت “Reddit” عن خطط لمكافأة أنشط مستخدميها، بما في ذلك بعض المشرفين، بفرصة شراء أسهم الشركة مباشرة.

هذه الإستراتيجية، على الرغم من إمكانية تسببها في زيادة تقلبات سعر السهم، تبرز التزام الشركة بقيمها المجتمعية.

تعكس هذه المبادرة أيضا الطابع المبتكر لـ “Reddit”، مستحضرة ذكريات ارتفاعات أسهم عملات الميم في عام 2021 التي دفعت بها مجموعة “WallStreetBets”، حيث توحد المستخدمون حول أسهم شركات مثل “GameStop” و”AMC Entertainment”.

ومع ذلك، توجه “Reddit” تحذير بأن هذه الاستراتيجية قد تزيد من المخاطر للمستثمرين الآخرين بسبب الاحتمالات المتزايدة لتقلب السوق.

قبل الإعلان عن الطرح العام الأولي، قامت الشركة بتطبيق نظام نقاط المجتمع المستند إلى البلوكشين، مكافئة المساهمات برموز على شبكات الايثيريوم وAlgorand.

على الرغم من النشاط الملحوظ في مجتمعات العملات المشفرة داخل المنصة، قررت “Reddit” إيقاف هذا البرنامج في أكتوبر قبل طرحها للاكتتاب العام، نتيجة للتحديات التنظيمية المتغيرة والتعقيدات المرتبطة بإدارة نظام المكافآت القائم على البلوكشين.

على الرغم من التراجع عن برنامج نقاط المجتمع، يعكس استثمار “Reddit” في البيتكوين والايثيريوم التزام برؤية طويلة الأمد حول أهمية العملات الرقمية.

بالاحتفاظ بالعملات المشفرة واستكشاف تقنية البلوكشين، تسعى “Reddit” إلى وضع نفسها في مركز التقاطع بين وسائل التواصل الاجتماعي والاقتصاد الرقمي الجديد.

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