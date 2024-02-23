مؤسس شبكة ترون يستثمر ما يقارب 300 مليون دولار في الايثيريوم في ظرف أقل من 10 أيام!

كشف تحليل قامت به منصة تحليل معاملات البلوكشين @lookonchain عن قيام المحفظة الرقمية، التي يُرجح أن تكون ملكا لـ “جاستن صن” مؤسس شبكة البلوكشين ترون، بعملية شراء كبيرة لعملة الايثيريوم.

هذا التقرير يوضح الكمية التي اقتناها “صن” من الايثيريوم عبر هذه المحفظة في أقل من عشرة أيام.

في تطور ملفت للأنظار، قام “جاستن صن”، الرائد في مجال العملات المشفرة ومؤسس عملة ترون (TRX)، بتنفيذ عمليتي شراء كبيرتين لعملة الايثيريوم، حيث قام بسحب 12,702 ايثيريوم من منصة بينانس، بقيمة تقدر بحوالي 40 مليون دولار.

وقبل ذلك، اقتنت محفظة “جاستن صن” ذاتها 10,136 ايثيريوم من نفس منصة التداول.

بشكل إجمالي، وفي فترة لا تزيد عن عشرة أيام، استحوذت المحفظة على ما يقارب قيمته 300 مليون دولار، بما يعادل 104,055 ايثيريوم.

لم يكن “جاستن صن” الوحيد الذي أظهر اهتمام كبير بالاستثمار في الايثيريوم مؤخرا.

حيث قام أحد الحيتان المجهولين بإجراء استثمار ضخم في الايثيريوم، مستحوذا على 58,134 ETH خلال الأيام الثلاثة الماضية من خلال استخدام منصة بينانس و1inch لتنفيذ الصفقة.

سجل سعر عملة الايثيريوم ارتفاع لفترة وجيزة فوق 3000 دولار في وقت سابق اليوم، حيث شهدت ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية ارتفاع مؤقت فوق مستوى 3000 دولار، متوافقة مع توقعات العديد من المتابعين في القطاع.

وقد أدى هذا الارتفاع إلى زيادة بنسبة 4.24٪.

ومع ذلك، لم تتمكن عملة الايثيريوم من الحفاظ على هذه الذروة وانخفضت بنسبة 2.05٪ لتستقر عند 2938 دولار في وقت كتابة هذا المقال.

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