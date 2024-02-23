شركة “Grayscale” الاستثمارية تقدم طلب لإطلاق صناديق استثمار متداولة تركز على الخصوصية

تتجه شركة “Grayscale Investments”، الرائدة في إدارة الأصول، نحو توسيع محفظتها من خلال التخطيط لإدراج صناديق استثمار متداولة تعطي الأولوية للخصوصية.

ولهذا الغرض، تقدمت الشركة بطلب للحصول على الموافقة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

ينتظر الصندوق الجديد المقترح والذي يركز على الخصوصية، الموافقة الرسمية من الهيئة التنظيمية.

في ظل الانخفاض المستمر في الاستثمارات في صندوق (GBTC) التابع لها، تسعى “Grayscale” لاستكشاف فرص جديدة في سوق المنتجات المتداولة في البورصة (ETP).

الصندوق المرتقب سيكون مبنيا على المؤشرات، مع تصميمه لتتبع أداء الشركات ضمن خمس مواضيع فرعية مرتبطة بخصوصية البيانات.

هذه المواضيع تشمل حلول خدمات البيانات، مزودي الخدمات الأمنية السيبرانية، حلول الخصوصية المبنية على البلوكشين، مزودي أمن الشبكات والاتصالات، وبروتوكولات حفظ الخصوصية.

الشركات المؤهلة للإدراج في هذا الصندوق هي تلك التي تستطيع تحقيق ما يقرب من 50% من إيراداتها من هذه المواضيع.

تشترط “Grayscale” أن تكون هذه الشركات مدرجة للتداول العام في الولايات المتحدة، أو في الأسواق المتقدمة خارج الولايات المتحدة، أو حتى في أسواق الأوراق المالية بالدول الناشئة.

كما يجب أن تمتلك هذه الشركات قيمة سوقية تصل إلى 250 مليون دولار على الأقل، وأن تلبي معايير محددة للسيولة.

في حالة حصول “Grayscale” على الموافقة النظامية، ستكون بذلك أول شركة إدارة أصول تغطي تكنولوجيا الخصوصية الناشئة والأمن السيبراني.

هذا وتخطط “Grayscale” لتخصيص نسبة 10% من الأموال لصندوق “Grayscale ZCash Trust” (ZCSH)، الذي يستثمر في عملة ZCash (ZEC)، مشيرة إلى أن قيمة العملات المشفرة المملوكة للصندوق تبلغ حوالي 7.7 مليون دولار حتى الآن.

يُذكر أن “ZCash” تُعد واحدة من العملات المشفرة التي تركز على الخصوصية، مثل مونيرو (XMR) والداش (DASH)، وتمكّن المستخدمين من الحفاظ على سرية معاملاتهم المالية.

ومع ذلك، تم حظرها على منصات كبيرة مثل بينانس بسبب ارتباطها المحتمل بالأنشطة غير المشروعة.

تسعى “Grayscale” من خلال إطلاق هذا الصندوق الجديد إلى مواجهة التحديات المتعلقة بانسحابات الاستثمار من صندوق GBTC وتنويع مصادر رأس المال لتخفيف الضغط عليه.

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