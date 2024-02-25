سعر الايثيريوم يسترد مستوى 3000 دولار والبيتكوين يتطلع لمستوى 52 ألف دولار

عادت عملة البيتكوين لتشن هجوم مجددا بعد التراجع الذي شهدته مؤخرا، لتقترب بشكل كبير من الوصول إلى عتبة 52,000 دولار.

في الوقت نفسه، شهدت معظم العملات الرقمية البديلة أيضا ارتفاعات طفيفة، حيث تجاوزت عملة الايثيريوم مستوى 3,000 دولار وحافظت سولانا (SOL) على مستوى يتجاوز 100 دولار.

هل تتجاوز عملة البيتكوين مستوى 52,000 دولار؟

بعد عدة أسابيع من الارتفاع المستمر في الأسعار، شهدت العملة الرقمية الرائدة فترة من الهدوء خلال السبعة أيام الماضية.

الزيادة اللافتة الوحيدة في الأسعار كانت يوم الثلاثاء، حيث دفع المضاربون السعر إلى أعلى مستوى جديد لعدة سنوات، وصل تحديدا إلى 53,000 دولار.

لكن هذا الارتفاع تبعه رفض قوي أدى إلى انخفاض العملة بأكثر من 2000 دولار.

حاولت عملة البيتكوين استعادة بعض من تلك الخسائر، لكنها في نهاية المطاف انخفضت إلى أقل من 51,000 دولار في عدة مناسبات.

ظلت الأيام القليلة التالية أكثر هدوءا، واستمرت عملة البيتكوين في مواجهة صعوبة في تحقيق أي مكاسب كبيرة.

بل على العكس، انخفضت العملة إلى أدنى مستوياتها خلال الأيام القليلة الماضية عند 50,600 دولار يوم أمس.

مع ذلك، تغير المشهد منذ ذلك الحين.

شنت البيتكوين هجوم آخر أسفر عن ربح أكثر من ألف دولار في بضع ساعات ووصل السعر إلى ما يقارب 52,000 دولار.

حتى اللحظة، لم تتمكن عملة البيتكوين من تجاوز هذا الحد على الرغم من ارتفاعها بأكثر من 1٪ خلال اليوم.

عملة الايثيريوم تستعيد مستوى 3000 دولار:

ربما كان الدافع وراء هذا الارتفاع هو الإثارة المحيطة بالموافقة المحتملة على صناديق الاستثمار المتداولة لعملة الايثيريوم.

وهو ما أدى بالعملة إلى التحدي الحتمي للوصول إلى مستوى 3000 دولار.

تمكنت عملة الايثيريوم من تجاوز هذا المستوى عدة مرات مؤخرا، لكنها كانت دائما تواجه دفعا للأسفل.

خلال 24 ساعة الماضية، شهدت عملة الايثيريوم ارتفاع آخر دفعها إلى أكثر قليلا من مستوى 3000 دولار، بزيادة نسبتها 2.7٪.

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