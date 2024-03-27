بناء على ما سبق: هذا هو ما وصلنا إليه في دورة البيتكوين

لا أحد يعلم ويتنبأ بالمستقبل بشكل يقيني، لذا يلجأ المحللون والمستثمرون في سوق المال للمعطيات التاريخية، لأن الطبيعة البشرية تعاود تكرار نفس سلوكها بشكل متكرر وهو ما يمكن أن يكون مؤشر للحركة السعرية المستقبلية للأصل المستهدف.

يوم الاثنين الماضي، قدم “جيمس تشيك”، المحلل البارز في منصة “Glassnode”، تحليل بياني يربط بين تحركات أسعار البيتكوين خلال الثلاث سنوات الماضية وأداءها في دورات سابقة بعد بلوغها القمة التاريخية.

بحسب “Glassnode”، تحتل البيتكوين حاليا موقع مشابه لما كانت عليه في ديسمبر 2020، عقب تجاوزها للقمة السابقة البالغة 19600 دولار، المسجلة في 12 ديسمبر 2017، ما يُعد انتظار دام 36 شهر.

تلا ذلك صعود حاد ليصل سعر العملة إلى 64000 دولار في غضون أشهر قليلة.

واليوم، بعد مرور نحو 35 شهر من آخر قمة في أبريل 2021، شهدت العملة ارتفاع إلى 74000 دولار في مارس 2024.

كما مرت بتراجع مؤقت الأسبوع الماضي، عندما قام بعض المستثمرين طويلي الأجل بسحب استثماراتهم، مما يعيد إلى الذاكرة التراجعات التي وقعت في الدورات السابقة بنسب تتراوح بين 20٪ و30٪.

يعتبر “تشيك” أن شهر أبريل نقطة انطلاق للمعنويات الهابطة، مؤكدا على أهمية قياس فترة التعافي من هذه النقطة.

في 2021، وصلت البيتكوين تقنيا إلى أعلى سعر لها عند 69000 دولار في نوفمبر.

لكن “Glassnode” سجلت “الذروة” الحقيقية في أبريل من العام ذاته، من منظور سلوكي، حيث بدأ المستثمرون طويلو الأجل ببيع عملاتهم الرقمية بشكل جماعي.

في وقت سابق من هذا الشهر، أوضح “تشيك” أن عمليات البيع هذه قد بدأت بالفعل هذا العام، حيث قام المستثمرون طويلو الأجل ببيع 257000 بيتكوين شهريا، مقارنة بـ 319000 و836000 بيتكوين خلال التوسعات الرئيسية للسوق في عامي 2019 و2021 على التوالي.

ما هي الخطوة التالية للبيتكوين؟

حتى المستثمرون الصغار في البيتكوين، الذين يملكون أقل من بيتكوين واحد، بدأوا في بيع عملاتهم على الرغم من تجميعهم واحتفاظهم بها خلال السوق الهابطة.

أوضح “تشيك” أنه مازال متفائل بحالة السوق، ووصفها بأنها واحدة من أقوى الأسواق الصاعدة في التاريخ.

يتوقع “تشيك” أن تصل قيمة البيتكوين إلى 250 ألف دولار لكل عملة بنهاية الدورة الصاعدة الحالية.

سجل سعر البيتكوين ارتفاع بأكثر من 4٪ يوم الاثنين، ليتجاوز 70 ألف دولار، متعافيا من التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي.

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