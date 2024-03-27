أربع صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين أصبحت من بين أفضل 30 صندوق عالميا

خلال الخمسين يوم الأولى من إطلاقها في السوق، تمكنت أربع صناديق استثمار متداولة للبيتكوين من احتلال مراكز بارزة ضمن قائمة أكبر ثلاثين صندوق للأصول على مستوى العالم.

وفقا لتحليلات محللي بلومبرغ المتخصصين في صناديق الاستثمار المتداولة، يحتل كل من IBIT التابع لشركة BlackRock وFBTC من Fidelity مكانة متميزة.

في الولايات المتحدة، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين زيادة في تدفقات رأس المال، لتعكس بذلك سلسلة من التدفقات الخارجية الصافية التي سُجلت في الأسبوع الماضي.

وفي تحديث مشترك على منصة X، لفت “إريك بالتشوناس” الانتباه إلى أن IBIT من BlackRock، وFBTC من Fidelity، إلى جانب ARKB من Ark Invest وBITB من Bitwise، قد تمكنت هذه الصناديق من تسجيل مواقع قوية ضمن أفضل ثلاثين صندوق عالمي في فترة التداول الأولى البالغة خمسين يوم.

وتُظهر البيانات أن BITB التابع لشركة Bitwise يحتل حاليا المرتبة الثامنة عشر من حيث حجم الأصول الخاضعة للإدارة، متفوقا حتى على أكبر صناديق SPDR Gold Shares (GLD) في العالم.

وفي يوم 26 من مارس، سجل صندوق Fidelity أكبر تدفق يومي للأصول منذ الثالث عشر من مارس، بقيمة 279.1 مليون دولار، مضيفا 4000 بيتكوين إلى حيازاته.

يعد هذا اليوم الثاني على التوالي الذي تتجاوز فيه التدفقات اليومية للشركة 260 مليون دولار.

من ناحية أخرى، شهد صندوق BlackRock تدفقات داخلية بقيمة 162.2 مليون دولار، وهو ما يقل عما كان عليه في وقت سابق من الشهر حينما بلغ متوسط التدفقات اليومية أكثر من 300 مليون دولار.

كما سجل صندوق Ark 21Shares Bitcoin ETF أفضل يوم له منذ 12 من مارس، بإجمالي تدفقات بلغت 73.6 مليون دولار، في حين سجل صندوق BITB التابع لشركة Bitwise تدفقات داخلية بقيمة 16.7 مليون دولار.

وقد لوحظت تدفقات كبيرة في صناديق أخرى مثل Invesco Galaxy، Franklin Templeton، وValkyrie، مع تدفقات تتجاوز 26 مليون دولار لكل منها.

منذ تحوله إلى صندوق استثمار متداول في الحادي عشر من يناير، شهد Grayscale تدفقات خارجية كبيرة بلغت 277,393 بيتكوين، أي ما يعادل حوالي 19.5 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.

في غضون ذلك، ظلت قيمة البيتكوين ثابتة بالقرب من مستوى 70 ألف دولار في ظل التقارير التي تفيد بأن بورصة لندن تخطط لطرح سندات متداولة في البورصة (ETNs) لكل من البيتكوين والايثيريوم في مايو.

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