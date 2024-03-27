مشاريع Fetch.AI وSNET وOcean Protocol ستدمج رموزها الرقمية في رمز رقمي واحد: التفاصيل هنا

وفقا لأحدث المستجدات، ستقوم Fetch.AI وSingularityNET (SNET) وOcean Protocol بدمج الرموز الرقمية الخاصة بهم، FET وAGIX وOCEAN، في رمز ASI، المملوك لمجموعة Superintelligence Collective، مما يؤدي إلى إنشاء واحدة من أكبر العملات الرقمية مفتوحة المصدر.

تطوير الذكاء الاصطناعي الفائق:

Fetch.AI هي شركة ويب 3 تقوم ببناء منصة لا مركزية متعددة الوكلاء لنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

بينما توفر SNET سوق للذكاء الاصطناعي قائم على تقنية البلوكشين وإطارا لخدمات الذكاء العام الاصطناعي (AGI) يكون ديمقراطي وشامل ومفيد.

من ناحية أخرى، يعد Ocean Protocol عبارة عن منصة لا مركزية للحفاظ على الخصوصية لتبادل البيانات.

يسعى التحالف بين الثلاثي إلى تعزيز التقدم نحو الذكاء الاصطناعي العام اللامركزي وإيجاد الخطوة التالية في الذكاء الاصطناعي العام اللامركزي.

وتعتزم هذه المشاريع إنشاء بديل لسيطرة شركات التكنولوجيا الكبرى على تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه وتحقيق الدخل منه.

مؤسسو الشركات، “همايون شيخ”، و”بن جورتزل”، و”بروس بون”، و”ترينت ماكوناغي”، هم من أوائل الذين تبنوا الذكاء الاصطناعي ويركزون على جعل الذكاء الاصطناعي العام حقيقة واقعة.

وسيقومون معا بإنشاء بنية تحتية لامركزية للذكاء الاصطناعي وجذب الاستثمار لمشاريع الذكاء الاصطناعي العام.

اقتراح الدمج:

ستقدم الشركات الثلاث اقتراح دمج الرموز الرقمية إلى أعضاء الإدارة الخاصين بها في 27 مارس لفترة دراسة مدتها 14 يوما. سيصوت أعضاء المجتمع في كل منتدى للحوكمة في الفترة من 2 إلى 16 أبريل.

عند الموافقة على المقترحات، ستصبح FET هي ASI بإجمالي عرض يبلغ 2.63 مليار رمز رقمي وسعر يبدأ من 2.82 دولار.

ستنتقل AGIX إلى ASI بمعدل تحويل قدره 0.433350 إلى 1، وستفعل OCEAN الشيء نفسه بمعدل 0.433226 إلى 1. وفي النهاية، سيكون لدى ASI تقييم قدره 7.5 مليار دولار.

بعد ذلك، ستشكل مجموعة الذكاء مجلس إداري يضم “شيخ” كرئيس و”جورتزل” كرئيس تنفيذي، بينما سيمثل “بون” و”ماكوناغي” Ocean Protocol.

والجدير بالذكر أن الشركات ستعمل بشكل منفصل وتتعاون فقط في النظام البيئي الرمزي لـ ASI وأنشطة الذكاء الصناعي.

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