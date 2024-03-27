منصة تداول العملات المشفرة OKX تدفع غرامة مالية في مالطا بسبب فشلها في الامتثال التنظيمي

مؤخرا، تم تغريم Okcoin Europe Ltd، الفرع الأوروبي لشركة تداول العملات المشفرة الرائدة OKX، بمبلغ 304,000 يورو من قبل هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA)، نظير عدم التزامها بالقوانين المحلية الخاصة بالأصول الافتراضية.

وفقا للمعلومات الصادرة عن MFSA، عند تقرير قيمة الغرامة، تم الأخذ في الاعتبار مستوى التعاون الذي أبداه ممثلو OKX مع الهيئة.

ومع ذلك، لم يُكشف عن تفاصيل محددة بخصوص طبيعة الانتهاكات.

OKX تواجه غرامة تنظيمية في مالطا:

منذ إطلاق عملياتها في السوق المالطي في عام 2018، نمت OKX لتصبح واحدة من أبرز المنصات في قطاع تبادل العملات المشفرة.

ومع ذلك، تشير الغرامة المفروضة مؤخرا من قبل وزارة الخدمات المالية إلى أن حتى الكيانات الكبرى ليست محصنة ضد التحديات التي تتعلق بالتوافق مع اللوائح التنظيمية.

تم تحديد العقوبة المالية كجزء من اتفاقية تسوية وحسن نية أظهرتها الشركة في الشهر السابق.

أبرز تحقيق أجرته MFSA نقاط ضعف تتعلق بالمادة 41 من قانون الأصول المالية الافتراضية.

في بيان صادر، ذكرت وزارة الخدمات المالية أن اتفاقية التسوية التي تم التوصل إليها بين الشركة والوزارة قد أدت إلى فرض غرامة إدارية تبلغ 304 ألف يورو.

اعترافا بتعاون OKX، وافقت الهيئة التنظيمية في مالطا أيضا على تعيين مزود خدمة خارجي من قبل الشركة، وإجراء مراجعة لعملياتها لضمان الامتثال الكامل للقوانين المحلية.

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