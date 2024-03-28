عملة DOGE تشهد ارتفاع ملحوظ وسعر البيتكوين يتجاوز عتبة 70 ألف دولار!

شهدت عملة البيتكوين انخفاض في اليوم السابق، حيث تراجعت إلى ما دون 69 ألف دولار.

بعدها تمكن المستثمرون الراغبون في الشراء على المدى الطويل من السيطرة على الوضع منذ ذلك الحين، مما أدى إلى ارتفاع قيمة العملة لتتجاوز 70 ألف دولار.

على الرغم من أن العديد من العملات الرقمية البديلة قد سجلت ارتفاعات طفيفة، إلا أن DOGE وBCH استطاعتا تحقيق مكاسب كبيرة بنسبتين مكونة من رقمين خلال الليل.

ارتفاع قيمة البيتكوين فوق 70 ألف دولار:

كانت الأيام القليلة الماضية تمثل تحدي كبير لأكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، حيث شهدت عملة البيتكوين انخفاض ووصلت لمستوى دون 61 ألف دولار في بعض الأحيان، قبل أن تستقر عند حوالي 62500 دولار يوم الجمعة.

ومع ذلك، شهد نهاية الأسبوع محاولة لتعافي القيمة، لكن الارتفاع توقف عند 66000 دولار.

لم يتم تسجيل تحسن ملحوظ إلا يوم الاثنين، حيث بدأت قيمة العملة في الارتفاع بشكل ملحوظ، متجاوزة عتبة 70 ألف دولار.

استمرت هذه المكاسب خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، لتصل إلى ذروة قريبة من 72 ألف دولار في اليوم السابق.

على الرغم من ذلك، لم تتمكن العملة من الحفاظ على هذا المستوى، وقد تسببت عمليات البيع التالية في تراجعها إلى مستوى أقل من 72 ألف دولار.

على الرغم من الزيادة الملحوظة في القيمة السوقية للبيتكوين خلال الليل، إلا أنها لا تزال دون مستوى 1.4 تريليون دولار.

وتستمر هيمنتها على العملات البديلة في التذبذب بنسبة قليلة دون 50٪ حسب منصة Coingeko.

هذا وشهدت القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المشفرة زيادة بحوالي ٥٠ مليار دولار خلال الليل، بالرغم منذلك إلا أنها لا تزال أقل من 2.8 تريليون دولار.

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هيمنة البيتكوين ترتفع بعد انخفاض قيمة العملات الرقمية البديلة