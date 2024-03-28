الرئيس التنفيذي لشركة "BlackRock": يُعرب عن ثقته في مستقبل صناديق ETF الايثيريوم

أعرب “لاري فينك”، الرئيس التنفيذي لشركة “BlackRock”، عن ثقته المستمرة في صناديق الاستثمار المتداولة للايثيريوم، معتبرا IBIT الأسرع نموا في هذا المجال.

خلال مقابلة حديثة له على “FOX Business”، طرح “لاري فينك” توقعاته بخصوص إمكانية طرح صندوق استثمار متداول للإيثريوم، رغم التحديات التنظيمية الراهنة.

يأتي هذا في ظل تزايد التدقيق من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) حول ما إذا كان يجب تصنيف الايثيريوم كأوراق مالية.

رغم التحديات، يبقى “فينك” متفائل وأشار إلى أن تصنيف الإيثيريوم كأوراق مالية لن يشكل عائق كبير أمام إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بها.

تستمر “BlackRock”، بالتعاون مع مؤسسات أخرى، في التقدم بطلبات لإطلاق صندوق ETF للإيثيريوم، على الرغم من الغموض المحيط بقرار SEC النهائي المتوقع في مايو.

المخاوف تزداد مع كشف هيئة الأوراق المالية والبورصة عن تحقيقات تستهدف تصنيف ايثيريوم كأوراق مالية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بإيثريوم في الولايات المتحدة.

في سياق متصل، يعبر محللون في القطاع عن تباين في الآراء حول تأثير تحركات SEC، مع تشاؤم بعضهم حيال إمكانية الموافقة على الطلبات المقدمة.

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