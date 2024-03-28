"سام بانكمان فريد" مؤسس FTX يواجه حكم بالسجن لمدة 25 عام ومصادرة أصول بقيمة 11 مليار دولار

صدر في حق “سام بانكمان فريد” – الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، وهي منصة تداول العملات المشفرة التي شهدت انهيار دراماتيكي – حكم بالسجن لمدة 25 عام في مؤسسة اصلاحية فدرالية بتهمة الاحتيال على العملاء والمستثمرين.

خلال جلسة النطق بالحكم، أبدى “بانكمان فريد” ندمه على الأفعال التي أقدم عليها، معترفا بالضرر الكبير الذي ألحقه بعملاء FTX.

الادعاء كان قد طلب في البداية فرض عقوبة تتراوح ما بين 40 إلى 50 عام، نظرا للتبعات الخطيرة والخسائر المالية الهائلة التي لحقت بعملاء الشركة.

من ناحية أخرى، طالب فريق الدفاع عن “بانكمان فريد” بفرض عقوبة أخف، مشيرين إلى أنه مرتكب جريمة لأول مرة وأنه ليس مجرم سابق.

بالإضافة إلى مدة السجن، صدر أمر قضائي يلزم “بانكمان فريد” بمصادرة ممتلكات وأصول تزيد قيمتها عن 11 مليار دولار.

اقرأ أيضا:

الرئيس التنفيذي لشركة “BlackRock”: يُعرب عن ثقته في مستقبل صناديق ETF الايثيريوم

عملة DOGE تشهد ارتفاع ملحوظ وسعر البيتكوين يتجاوز عتبة 70 ألف دولار!