عدد مستخدمي البيتكوين يعادل عدد مستخدمي الإنترنت في عام 1997

مؤخرا، انتشرت عبر تويتر مجموعة من صور الميم تشير إلى أن عدد المستخدمين النشطين للبيتكوين حاليا يعادل عدد مستخدمي الإنترنت في عام 1997.

حيث أن عدد مستخدمي البيتكوين اليوم يعادل عدد مستخدمي الإنترنت في العام الذي شهد الظهور الأول لشركة أمازون في سوق وول ستريت.

بحسب المصدر، كان هناك حوالي 140 مليون مستخدم للإنترنت في عام 1997 مقابل 435 مليون مستخدم للعملات الرقمية في عام 2024.

تبرز اقتصاديات هذا النمو كفرصة مغرية للمستثمرين الذين يلاحظون أنه حتى مع انضمام مليار أو خمسة مليار شخص إضافي إلى مستخدمي البيتكوين، فإن العدد الأقصى للعملات الموجودة على شبكة بلوكشين البيتكوين لن يتجاوز 21 مليون عملة بيتكوين، ما يمهد الطريق لارتفاع قيمتها السوقية بشكل ملحوظ.

للمقارنة، لو استثمر المرء 4000 دولار في أسهم أمازون خلال الطفرة الإنترنت في عام 1997، لكان هذا الاستثمار قد نما إلى حوالي 7.3 مليون دولار بحلول العام الماضي.

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