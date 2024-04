محكمة مقاطعة كولومبيا البريطانية تتخذ إجراءات ضد أصول المسؤول التنفيذي لمنصة Quadriga CX

في مواجهة الجرائم المالية، بادرت مقاطعة كولومبيا البريطانية بإجراءات استباقية، مستهدفة “مايكل باتري”، الشريك المؤسس لأكبر منصة تبادل العملات المشفرة في كندا، “Quadriga CX”.

أعلن “مايك فارنوورث”، وزير السلامة والمحامي العام، عن إصدار أمر بالثروة غير المبررة (UWO).

في إعلان صدر بتاريخ 27 مارس، أشار “فارنوورث” إلى أن نجاح هذا الأمر قد يؤدي إلى مصادرة أصول تشمل 250,200 دولار نقدا، بالإضافة إلى 45 سبيكة ذهبية وساعات ومجوهرات فاخرة.

كما أكد ذات المتحدث أن الهدف لا يقتصر على الأصول الفخمة فحسب، بل يتعداه لتقويض الدوافع المالية للمنظمات الإجرامية، بهدف حرمان المجرمين من مواردهم والحيلولة دون وقوع المزيد من الضرر بالضحايا.

وأضاف:

سنواصل مصادرة الأصول من الأنشطة غير القانونية وإعادة توجيه عوائد الجريمة نحو برامج خدمات الضحايا المطلوبة بشدة ومبادرات منع الجريمة، مثل منح مكافحة الكراهية التي أعلنا عنها في 15 فبراير 2024.

Quadriga CX، التي كانت تُعتبر سابقا أكبر منصة لتبادل العملات المشفرة في كندا، شهدت انهيارا في عام 2019، لتغلق أبوابها وتعلن إفلاسها فيما بعد.

وفاة “جيرالد ويليام كوتن”، الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة، في ظروف غامضة خلال رحلة إلى الهند في عام 2018 أدت إلى فقدان أو عدم القدرة على الوصول إلى حوالي 190 مليون دولار من العملات المشفرة لـ 115000 مستخدم، نظرا لأن “كوتن” كان المالك الوحيد لكلمات المرور الخاصة بالمحافظ الباردة.

في مارس 2022، أصدرت Netflix فيلم وثائقي بعنوان “Trust No One: The Hunt for the Crypto King”، يسلط الضوء على هذه القضية.

