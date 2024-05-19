وضع السوق: تحرك العملات الرقمية البديلة تزامنا مع استقرار سعر البيتكوين

شهدت عملة البيتكوين (BTC) أسبوع إيجابي للغاية، حيث اكتسبت أكثر من ستة آلاف دولار وارتفعت إلى أعلى مستوى لها خلال شهر تقريبا لتتجاوز 67,000 دولار.

أداء العملات الرقمية البديلة:

اتبعت معظم العملات الرقمية البديلة نفس النهج، حيث سجلت عملات مثل SOL وAVAX وBCH وLINK مكاسب مكونة من رقمين.

تراجعت عملة البيتكوين إلى ما يزيد قليلا عن 60 ألف دولار يوم الجمعة الماضي، ولكن تمكن المضاربون على الارتفاع من الدفاع عن مستوى الدعم النفسي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

يوم الاثنين، بدأت العملة في الارتفاع مجددا لتصل إلى ما يزيد قليلا عن 63,000 دولار.

ورغم تراجعها إلى 61,200 دولار يوم الثلاثاء قبل إعلان مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أبريل، إلا أنها سرعان ما ارتفعت بمجرد ظهور هذه الأرقام.

ارتفعت العملة المشفرة عدة آلاف لتصل إلى أكثر من 66,500 دولار للمرة الأولى منذ منتصف أبريل، وتلا ذلك ارتداد طفيف.

لكن المضاربين على الارتفاع استمروا في الدفع، مما أدى إلى وصول أكبر العملات الرقمية إلى ما يقرب من 67,500 دولار.

وعلى الرغم من التراجع الطفيف منذ ذلك الحين، إلا أن البيتكوين لا تزال تتداول حاليا عند حوالي 67,000 دولار، مع قيمة سوقية تبلغ 1.32 تريليون دولار وهيمنة على العملات البديلة بنسبة 51.7%.

نظرا لركود تحركات الأسعار في 24 ساعة الماضية، سنركز على الأداء الأسبوعي حيث تصدرت SOL وLINK المشهد.

ارتفعت SOL بنسبة 17.5% لتتداول عند أعلى مستوى لها خلال عدة أسابيع بأكثر من 170 دولار، بينما ارتفعت عملة LINK بنسبة 22% لتصل إلى حوالي 16.5 دولار.

تضمنت قائمة الرابحين الأسبوعية عملة Avalanche أيضا بارتفاع 14%، والبيتكوين كاش بارتفاع 13%، وUNI بارتفاع 13%، وIMX بارتفاع 10%، وGRT بارتفاع 12%، وNEAR بارتفاع 9%، وICP بارتفاع 10%.

على الجانب الآخر، تراجعت عملة TON بنسبة تزيد عن 9% من قيمتها خلال الأسبوع الماضي، بينما كانت BNB وTRX أيضا في المنطقة الحمراء ولكن بنسب أقل.

بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة 2.4 تريليون دولار، مما يعني زيادة حوالي 150 مليار دولار في ظرف أسبوع.

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