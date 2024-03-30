الملياردير “تيم دريبر” يكشف عن عوائده الاستثمارية من عملة البيتكوين

كشف “تيم دريبر”، المستثمر الشهير والداعم الكبير للبيتكوين، عن نتائج استثمارية لافتة للنظر من رهانه الطويل الأمد على البيتكوين.

وفقا له، فإنه استثمر بيتكوين بقيمة 300 بيتكوين في شركة ناشئة في مجال العملات المشفرة – لم يتم الإفصاح عن اسمها – منحه ذلك حصة 4٪ في الشركة وأدى إلى تحقيق عوائد بـ15 بيتكوين على مدار العقد الماضي.

هذا الاستثمار، الذي قد يبدو متواضعا في عالم العملات المشفرة، مكن “دريبر” من تحقيق عائد وصل إلى 15 ضعف القيمة الأصلية عند قياسه بالدولار الأمريكي.

النقاش حول استثمارات البيتكوين يتوسع بين المستثمرين، خاصة مع الزيادة الكبيرة في قيمة البيتكوين مقابل الانخفاض النسبي في القوة الشرائية للدولار الأمريكي على مر السنين، مما يجعل الاستثمار في البيتكوين جذاب بشكل عام.

تعزز هذه النتائج وجهة نظر “دريبر” حول البيتكوين كوسيلة فعالة للتحوط ضد التضخم، معربا عن تفاؤله بشأن مستقبل العملة الرقمية.

يعتقد “دريبر” أن البيتكوين يمتلك القدرة على الوصول إلى قيمة 250 ألف دولار بحلول عام 2025.

الثقة في نمو البيتكوين تتعزز بالعديد من العوامل المحفزة داخل نظام البيتكوين البيئي، مثل تطوير منتجات صندوق بيتكوين المتداولة في البورصة (ETF) بالولايات المتحدة والترقب لحدث الانقسام القادم للبيتكوين، الذي من المتوقع أن يعزز من تفاؤل المستثمرين ويدفع العملة نحو تقييمات أعلى.

مع تقديم منتجات ETF البيتكوين والتوقعات بتقلص العرض المستقبلي نتيجة لحدث الانقسام، يمكن لهذه العوامل أن تساهم في دفع قيمة البيتكوين للارتفاع.

متوافقا مع هذه الأساسيات الإيجابية، يتوقع مضاربون آخرون ارتفاع البيتكوين ووصوله لأهدافا سعرية تصل حتى مليون دولار للعملة.

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