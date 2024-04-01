شركة التيثر المصدرة للعملة المستقرة USDT تعزز محفظتها من البيتكوين وتشتري المزيد!

بعد تألق البيتكوين واثبات علو كعبه وأنه أصل استثماري جدير بالملاحظة والاقتناء والحيازة، أصبحت العديد من الشركات تستهدفه وتنوع به محفظتها الاستثمارية.

مؤخرا اشترت شركة التيثر التي تتخذ من جزر فيرجن البريطانية وسويسرا مقرا لها مبلغ 8889 بيتكوين بقيمة 627 مليون دولار.

وهو ما يرفع ممتلكات الشركة من البيتكوين إلى 75 ألف بيتكوين.

بشكل عام، تمتلك الشركة الآن احتياطي بيتكوين بقيمة 5.26 مليار دولار، وفقا للبيانات التي جمعتها “Arkham Intelligence”.

بدأت شركة التيثر شراء البيتكوين لأول مرة في سبتمبر 2022.

في مايو 2023، أكدت مجددا نواياها في تجميع البيتكوين.

علق “باولو أردوينو”، الرئيس التنفيذي لشركة التيثر حول استراتيجية تجميع البيتكوين بالقول:

إن العرض المحدود، والطبيعة اللامركزية، والاعتماد على العملة على نطاق واسع، جعل البيتكوين خيار مفضل بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد على حد سواء. إن استثمارنا في البيتكوين ليس فقط وسيلة لتعزيز أداء محفظتنا، ولكنه أيضا وسيلة لمواءمة أنفسنا مع التكنولوجيا التحويلية التي لديها القدرة على إعادة تشكيل الطريقة التي ندير بها أعمالنا ونعيش حياتنا.

هذا ويمكن القول أن استراتيجية الشركة من تجميع البيتكوين ناجحة حيث بلغت أرباح الشركة من صعود سعر البيتكوين ووصلت لمستوى 1.85 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023.

في الوقت الحالي تحتل شركة التيثر المرتبة السادسة من حيث حيازة وملكية البيتكوين حيث تتقدمها كل من:

شركة Fidelity بـ145 ألف بيتكوين.

شركة MicroStrategy بـ214 ألف بيتكوين.

شركة BlackRock بـ252 ألف بيتكوين

شركة Grayscale بـ 334 ألف بيتكوين.

صناديق الاستثمار المتداولة الفورية التسعة الجديدة بـ 501 ألف بيتكوين.

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