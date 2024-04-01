ما هي الدوافع التي تقف وراء جنون العملات الرقمية ذات طابع الميم؟

العملات الرقمية ذات طابع الميم سيطرت على مشهد سوق الكريبتو في الآونة الأخيرة وسيطرت أيضا على عناوين مواقع الكريبتو بما فيهم موقعنا بيتكوين العرب.

حيث تفرض هذه العملات نفسها وتجعل من الصعب تجاهلها خاصة بارتفاعاتها الكبيرة وبتقدمها في مراتب ترتيب العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية.

وفقا لتغريدة للمحلل المسمى “L” على منصة تويتر فإن جنون عملات الميم يحركه مستثمرو التجزئة والمستثمرين الأفراد.

وأضاف:

تجار التجزئة أصبحو غير مهتمين بالتكنولوجيا والثورة المالية بعد الآن. يدرك الجميع أن العملات المشفرة عبارة عن كازينو، وأن عملات الميم كوين هي أفضل وسيلة لتسهيل هذه المضاربة.

من جهته علق “أنتوني ساسانو”، وهو مطور على شبكة الإيثيريوم:

بعد أن كنت في مجال العملات المشفرة على مدار العقد الماضي، أستطيع أن أقول بثقة تامة أن هذا، إلى حد بعيد، هو أغرب سوق عملات مشفرة صاعدة على الإطلاق. دورة الأربع سنوات تبدو ميتة، التداول القائم على الأساسيات لا يبدو أنه يعمل في الوقت الحالي.

ارتفاع القيمة السوقية لعملات الميم:

في مقابلة أجريت مؤخرا، صرح “آرثر هايز”، المؤسس المشارك لـ BitMEX، بالقول:

يجب على الناس التفكير مرتين قبل رفض العملات الرقمية ذات طابع الميم باعتبارها غبية أو عديمة القيمة. إذا كانت العملات الميم تجذب الانتباه والمزيد من المهندسين إلى الفضاء، فهي قيمة إيجابية للشبكة نفسها.

وفقا لـ CoinGecko، تجاوز إجمالي القيمة السوقية للعملات ذات طابع الميم 70 مليار دولار مع حجم تداول يومي يزيد عن 7 مليار دولار.

وهي أرقام كبيرة وتستحق النظر.

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