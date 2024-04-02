تراجع سعر البيتكوين لمستوى 66 ألف دولار: إليكم سبب هذا الهبوط!

بدأ الربع الثاني من سنة 2024 بشكل غير مثالي على سوق الكريبتو، حيث تدحرج سعر البيتكوين من مستوى يفوق 70 ألف دولار لمستوى دون 65 ألف دولار قبل الارتداد والتداول في وقت النشر عند مستوى 66 ألف دولار.

هبوط سعر البيتكوين يعني هبوط باقي العملات الرقمية البديلة ذات القيمة السوقية الكبيرة.

حيث تراجع سعر الايثيريوم لمستوى 3320 دولار وعملة بينانس إلى مستوى 553 دولار وفقدت سولانا مستوى 190 دولار وكذلك الأمر بالنسبة لعملة كاردانو التي فقدت المستوى النفسي المهم عند سعر 0.60 دولار.

سبب تراجع سعر البيتكوين:

وفقا لمنصة تحليل بيانات ومعاملات البلوكشين “QCP Capital” فإن سرعة هبوط سعر البيتكوين كان بسبب عمليات التصفية الكبيرة وخاصة على منصة بينانس المعروفة بحضورها القوي بين المستثمرين الأفراد.

وفقا لذات المصدر، انخفض معدل التمويل الدائم بنسبة هائلة قدرت بـ77% الأمر الذي تسبب في دفع السعر من مستوى 72 ألف دولار إلى مستوى 60 ألف دولار في ظرف ساعات قليلة.

وفقا للبيانات التي جمعتها “CoinGlass” فإن عمليات التصفية وصلت لقيمة 500 مليون دولار تقريبا وحدثت عبر العديد من منصات تداول العملات المشفرة المركزية.

ومن بين هذه المراكز المصفاة، كان ما يقرب من 390 مليون دولار عبارة عن مراكز شراء في الغالب، في حين شكلت صفقات البيع الباقي.

الهبوط الأخير في سعر البيتكوين والعملات الرقمية البديلة تسبب في انخفاض القيمة الإجمالية لسوق الكريبتو التي انخفضت لما دون 2.5 تريليون دولار حسب منصة Coinmarketcap.

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