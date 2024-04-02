بعد التراجع الأخير في سعر البيتكوين: حجم عمليات التصفية يصل لنصف مليار دولار!

بعد عدة أيام من التداول العرضي للبيتكوين، اتجه سعر البيتكوين في الساعات القليلة الماضية لأدنى مستوى له منذ 9 أيام عند 66 ألف دولار.

ومثلما جرت عليه العادة تبعت العملات الرقمية البديلة حركة البيتكوين وانهار بعضها بنسبة مكونة من رقمين، مثل:

عملة الدوج كوين وشيبا والبيتكوين كاش وافالانش.

قبل الهبوط السريع في سعر البيتكوين، تحرك البيتكوين بشكل بطيء جدا حيث استقر عند مستوى 70 ألف دولار، لكن ذلك لم يدم طويلا وفقدت العملة دعمها وتراجعت لمستويات دون 68 ألف دولار

وهو الأمر الذي جعل أغلب العملات الرقمية البديلة تكتسي باللون الأحمر.

بحسب منصة CoinGlass تم تصفية مراكز أكثر من 150 ألف متداول، مع بلوغ حجم التصفية ما يزيد عن 500 مليون دولار في آخر 24 ساعة.

أما عن أكبر صفقة تصفية فكانت على منصة OKX وعلى زوج التداول ETH/USDT والتي بلغت قيمتها 7.5 مليون دولار.

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