تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تتحول للسلبية مرة أخرى مع تراجع السوق!

في الفترة الأخيرة ومنذ اعتماد صناديق ETF البيتكوين المتداولة في البورصة في يناير 2024 أصبحت تمثل مؤشر مهم حول مدى الاقبال المؤسساتي على البيتكوين.

فإذا ارتفعت التدفقات المالية نحو هذه الصناديق فهي تمثل مؤشر ايجابي يوحي بإقبال كبير على البيتكوين والعكس صحيح.

في 48 ساعة الأخيرة عاد هذا المؤسر للمنطقة الحمراء ما يعني تدفق مالي خارجي من هذه الصناديق الاستثمارية.

وفقا لمنصة “Farside Investors” بلغ إجمالي التدفقات الخارجية أكثر من 1200 بيتكوين بقيمة تقدر بـ 86 مليون دولار.

جدير بالذكر أنه يجب على الشركات المالية أن تبدأ في تقديم تقارير 13F إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات هذا الشهر للإبلاغ عن ممتلكاتها من صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين.

وكانت إحدى الشركات الأولى التي قدمت تقريرها بالفعل هي شركة التخطيط المالي “Burkett Financial Services”، التي أعلنت عن امتلاكها 602 سهم من صندوق IBIT التابع لشركة BlackRock اعتبار من 31 مارس.

اقرأ أيضا:

خروج أكثر من 17 ألف بيتكوين من منصة تداول العملات الرقمية “كوين بيس”!

بعد التراجع الأخير في سعر البيتكوين: حجم عمليات التصفية يصل لنصف مليار دولار!