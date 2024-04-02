هذا ملخص ما قاله “سام بانكمان” مؤسس FTX بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 25 عام

بعد أن كان أحد رواد الأعمال البارزين وأحد أغنياء سوق الكريبتو، تحول الأمر بين عشية وضحاها وأصبح من المجرمين المدانين بالسجن لمدة 25 سنة.

بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة تواصلت ABC News مع سام بانكمان فريد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، والذي أقر بندمه على أفعاله، التي أدت إلى الحكم عليه بالسجن بتهمة الاحتيال.

المقابلة أجريت عبر البريد الإلكتروني من مركز احتجاز “متروبوليتان” في “بروكلين”، وجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها “سام” منذ الحكم عليه الأسبوع الماضي.

ومما صرح به “بانكمان” أنه لم يكن يعلم بأن ما يفعله غير قانوني.

وللعلم سبق للقاضي أن وجه لـ “سام بانكمان” عبارات شديدة وأخبره بأنه لم يبدي أي اشارات أو علامات على الندم بشأن فعلته، لكن “سام” أخبر أنه نادم بالفعل.

ومما صرح به “سام”:

بالطبع أنا نادم. لقد سمعت ورأيت اليأس والإحباط والشعور بالخيانة لدى آلاف العملاء، فهم يستحقون أن يحصلوا على أموالهم بالكامل.

وأعرب عن أسفه لتأثير أفعاله على مستخدمي FTX وزملاء العمل والجمعيات الخيرية التي يدعمها.

وأعرب عن أسفه للخسارة التي تكبدها المتضررون واعترف بمسؤوليته كرئيس تنفيذي لشركة FTX.

وأضاف:

يطاردني كل يوم ما ضاع مني. لم أقصد أبدا إيذاء أي شخص أو أخذ أموال أي شخص. لكنني كنت الرئيس التنفيذي لشركة FTX، وكنت مسؤولا عما حدث للشركة، وعندما تكون مسؤولا، لا يهم سبب تدهور الأمور.

هذا وانتقد “سام” سير الأمور بعد انهيار FTX وأخبر أنه كان بالامكان التسريع في الاجراءات وإعادة الأموال للمستخدمين بدلا من المماطلة وأنه بإمكانه تقديم المساعدة لو كان خارج السجن.

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