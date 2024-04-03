الحصة السوقية لشركة KuCoin تنخفض بنسبة 50% بعد اتهامات وزارة العدل الأمريكية!

تراجعت الحصة السوقية لشركة Kucoin لنصف ما كانت عليه قبل الاتهامات التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ولجنة تداول العقود الأجلة CFTC ضد الشركة ومدرائها التنفيذين.

فور انتشار الخبر بدأ المستخدمون في سحب أموالهم وعملاتهم الرقمية من المنصة، تحركهم مشاعر الخوف من احتمال أن يحدث للمنصة ما حدث لمنصة FTX في السابق.

وفقا لمنصة Kaiko لتحليل بيانات البلوكشين فقد تراجعت الحصة السوقية العالمية لشركة Kucoin من 6.5% إلى 3%.

عمليات السحب المتتالية من المستخدمين لم يردعها برنامج الايردروب (توزيع مجاني للعملات الرقمية) المسطر من قبل الشركة حيث وعدت الشركة بتوزيع 10 مليون دولار للمستخدمين الأوفياء للمنصة.

قبل المشاكل التنظيمية كان حجم التداول اليومي لمنصة KuCoin يقدر بـ 2 مليار دولار.

لتتقهقر الأن وتصبح 520 مليون دولار فقط.

هذا وانخفضت ممتلكات مستخدمي KuCoin على النحو التالي:

انخفاض ممتلكات البيتكوين بنسبة 25% وأصبحت تقدر بـ12114 بيتكوين.

انخفاض ممتلكات الايثيريوم بنسبة 22٪ إلى حوالي 112000 إيثيريوم.

انخفاض ممتلكات التيثر بنسبة 22٪ إلى 693 مليون دولار.

البيانات الواردة من “DeFiLlama” تؤكد أيضا هذا الاتجاه، حيث تم سحب ما يزيد عن 843 مليون دولار من العملات الرقمية من المنصة في الأسبوع الماضي وحده.

ووفقا لذات البيانات فإن العملات الرقمية المسحوبة تتجه نجو منصات أخرى منافسة مثل:

كوين بيس، بينانس، OKX بالاضافة إلى المحافظ الشخصية.

هذا وطمأنت منصة Kucoin أن أصول المستخدمين مدعومة بالكامل داخل نظامها ووصلت نسبة الضمان إلى 110%.

بالنسبة للإتهام الموجه من وزارة العدل الأمريكية ولجنة CFTC تجاه Kucoin فيزعم أن الشركة ساعدت على غسل أكثر من 9 مليار دولار وتحايلت عمدا على اللوائح التنظيمية الأمريكية.

ومن بين الحالات التي ذكرتها وزارة العدل، بين أغسطس 2022 ونوفمبر 2023، تلقى 197 عنوان إيداع في KuCoin ما قيمته حوالي 3.2 مليون دولار من العملات المشفرة من منصة خلط العملات الرقمية “Tornado Cash”.

وللتذكير سبق لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على منصة “Tornado Cash”.

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