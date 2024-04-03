سولانا تحقق رقم قياسي جديد في هذا المؤشر!

يُعد النشاط على شبكة البلوكشين مؤشر هام لمدى صحة الشبكة ومدى اعتمادها.

كلما زاد حجم المعاملات وعدد العملات الرقمية المسكوكة على الشبكة كلما كان ذلك صحيا ويظهر مدى قوة الشبكة وصحتها واعتمادها بين جمهور المستخدمين.

مؤخرا زادت معاملات العملات الرقمية المستقرة بشكل كبير على بلوكشين سولانا ووصل عدد عملات التيثر USDT المسكوكة على شبكة سولانا إلى أكثر من 1.89 مليار دولار لتحتل الشبكة بذلك المرتبة الثالثة بعد كل من ترون والايثيريوم.

ومثلما أسلفنا الذكر، يشير ارتفاع إصدار العملات الرقمية المستقرة على شبكة سولانا إلى زيادة النشاط والطلب، مما قد يؤدي إلى المزيد من المعاملات وزيادة استخدام العملة الرقمية SOL لرسوم المعاملات والتخزين.

بالنظر إلى سعر سولانا، نجد أن الزيادة الأخيرة في نشاط العملات الرقمية المستقرة تتماشى مع مستويات دعم سعر العملة.

في الوقت الحالي، تتداول العملة الرقمية سولانا فوق مستوى 180 دولار وتقترب من اختراق مستوى 190 دولار.

وإذا استمر هذا الاتجاه، فإنه يشير إلى مستوى قوي من الدعم، مما يوفر الأساس للنمو المستقبلي المحتمل.

حاليا يقبع مستوى 200 دولار كمقاومة حاسمة، في حالة اختراقها بقوة احتمال الارتفاع إلى أرقام قياسية أعلى.

اقرأ أيضا:

بدء تعافي سعر البيتكوين بعد انخفاضه لأدنى مستوى له منذ 10 أيام!

الحصة السوقية لشركة KuCoin تنخفض بنسبة 50% بعد اتهامات وزارة العدل الأمريكية!