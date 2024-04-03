إطلاق أول صندوق ETF لامركزي للعملات الرقمية المشفرة

بعد النجاح اللافت لصناديق ETF البيتكوين المتداولة في البورصة والتي أنطلقت في بداية شهر يناير، تمكنت هذه الصناديق من استقطاب العديد من المستثمرين المؤسسات.

مؤخرا وفي ذات السياق أطلقت شركة “CrowdSwap” أول صندوق لامركزي لتداول العملات الرقمية المشفرة (ETF) ، ويتكون الصندوق من عشرة عملات رقمية، بما في ذلك عملة البيتكوين والايثيريوم.

يوفر صندوق العملات المشفرة الجديد المسمى “Bull Run dETF”، للمستثمرين إمكانية الوصول إلى محفظة عملات رقمية متنوعة مع ضمان بقاء المعاملات لا مركزية وآمنة.

تفاصيل الصندوق “Bull Run dETF” الجديد:

يتكون “Bull Run dETF” الخاص بشركة “CrowdSwap” من:

Polygon (Matic)، وAvalanche (AVAX)، وChainlink (LINK)، وPolkadot (DOT)، وعملة بينانس (BNB)، وFetch AI (FET)، وChainGPT (CGPT).

في حين أن عملة البيتكوين والايثيريوم يشكلان 35% من الصندوق، فإن العملات الرقمية البديلة كبيرة الحجم مثل MATIC وAVAX وLINK وDOT تشكل 10% لكل منها.

BNB وFET يشكلان 7.5% لكل منهما، بينما العملات العالية المخاطر مثل CGPT وCROWD تشكل 5% لكل منهما.

وفقا للبيان الصحفي المنشور من طرف الشركة فإن التوزيع النسبي للعملات الرقمية في الصندوق موزع بعناية واستراتيجية بالغة لتحقيق أفضل فائدة من السوق.

وفقا للبيانات التاريخية وبالنظر للأداء السابق للعملات الرقمية المشكلة لصندوق Bull Run deETF فإن هذا الصندوق وبهذه العملات سبق وأن كان له القدرة على تحقيق عوائد سنوية تزيد عن 206%.

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