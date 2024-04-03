تزامنا مع التقلبات السعرية الأخيرة: ما نسبته 75% من حاملي عملة اللايت كوين (LTC) في وضع الربح!

بدأ شهر أبريل بداية مضطربة على سوق العملات الرقمية المشفرة، حيث برزت عملة اللايت كوين كأحد أبرز العملات الرقمية البديلة وحققت ارتفاع سعري بنسبة 6% في آخر 7 أيام مع تصحيح سعري بنسبة 6% تقريبا في 24 ساعة الأخيرة.

التفاؤل حول عملة اللايت كوين وارتفاع سعرها يرجع بشكل كبير لتصنيف لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) بأنها سلعة.

وفقا لمنصة coinmarketcap تحتل عملة الريبل المرتبة 19 من حيث القيمة السوقية الإجمالية بسعر 100 دولار تقريبا.

وبالنظر للماضي القريب فقد تراجعت العملة بشكل كبير حيث كانت تصنف ضمن العملات الرقمية العشر الأولى من حيث القيمة السوقية الإجمالية

وفقا للبيانات المقدمة من منصة “IntoTheBlock”، فإن 75٪ من حاملي عملة اللايت كوين LTC في الوقت الحالي في وضع الربح.

وبحسب العديد من المحللين فإن مستوى 150 دولار يمثل عتبة ومقاومة رئيسية أمام سعر العملة، وفي حالة تجاوز هذا المستوى فمن الممكن للعملة أن تتألق وتحقق قمم قياسية.

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