ارتفاع سعر عملة البيتكوين كاش بنسبة 10% بعد اكتمال حدث الانقسام!

يواصل سعر البيتكوين تذبذبه نزولا وصعودا ما بين 71 ألف دولار و64 ألف دولار وحاليا وبعد هبوطه لعدة ساعات دون مستوى 66 ألف دولار تمكنت العملة المشفرة الأكبر من العودة فوق هذا المستوى وتداول حاليا بسعر 67300 دولار.

ارتفاع سعر البيتكوين يعني ارتفاع أسعار العملات الرقمية البديلة التي كان جلها يسبح في بحر أحمر لتعود وتنهض من سباتها وترتفع بنسب متفاوتة مع تألق عملة البيتكوين كاش بشكل واضح.

انتهاء انقسام مكافأة تعدين البيتكوين كاش وتأثر السعر ايجابا:

سيطرت عملة البيتكوين كاش على عناوين أخبار الكريبتو مؤخرا وذلك بسبب حدث انقسام مكافأة التعدين.

الحدث كان من المقرر أن يبدأ مع بداية شهر أبريل لكن تم تأجيله عدة مرات ليتم أخيرا بنجاح قبل ساعات.

حيث أصبحت مكافأة تعدين البيتكوين كاش تقدر بـ 6.25 بيتكوين كاش بعد أن كانت 12.5 بيتكوين كاش لكل كتلة.

بعد نجاح الانقسام تأثر سعر العملة بيتكوين كاش BCH إيجابا وارتفع بنسبة 11%.

العملات الرقمية البديلة ذات القيمة السوقية الكبيرة كانت حاضرة أيضا في التعافي الأخير حيث تمكنت عملة بينانس من العودة لمستوى 590 دولار وكذلك عملة الايثيريوم التي تقترب شيئا فشيئا من مستوى 3500 دولار.

حاليا تقدر القيمة الإجمالية للسوق بـ2.53 تريليون دولار ما يعني أنها مازالت بعيدة عن الأرقام المحققة قبل أيام.

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