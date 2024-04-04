بينانس تعلن عن اكتتاب جديد لمشروع SAGA: التفاصيل هنا

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أعلنت بينانس عن الاكتتاب رقم 51 والذي سيخصص لمشروع Saga (SAGA).
المشروع سيتاح على منصة بينانس للاكتتابات Launchpool هذه الأخيرة مخصصة لتقديم إكتتاب المشاريع الجديدة.
سيتاح للمستخدمين إمكانية المشاركة وتحصيص عملة BNB وFDUSD في مجموعات منفصلة للحصول على عملات SAGA على مدى أربعة أيام، بدءا من 5 أبريل 2024 الساعة 00:00 بالتوقيت العالمي (UTC).
الإدراج:
تخطط بينانس لإدراج SAGA في 9 أبريل 2024، الساعة 14:00 بتوقيت UTC، وسيفتح التداول مع الأزواج SAGA/BTC، SAGA/USDT، SAGA/BNB، SAGA/FDUSD، وSAGA/TRY.
تفاصيل اكتتاب Saga:
- اسم الرمز: Saga (SAGA)
- الحد الأقصى للعرض: 1,000,000,000 SAGA
- مكافآت: 45,000,000 SAGA (4.5% من الحد الأقصى للعرض الكلي)
- العرض الأولي للتداول: 90,000,000 SAGA (9% من الحد الأقصى للعرض الكلي)
- الحد الأقصى الثابت لكل ساعة لكل مستخدم:
- 37,500 SAGA في مجمع BNB
- 9,375 SAGA في مجمع FDUSD
المجمعات المدعومة:
- حصة عملة بينانس BNB ما مقداره: 36,000,000 SAGA كمكافآت (80%)
- حصة العملة المتسقرة FDUSD ما مقداره: 9,000,000 SAGA كمكافآت (20%)
فترة الاكتتاب: من 5 أبريل 2024، الساعة 00:00 إلى 8 أبريل 2024، الساعة 23:59 بتوقيت UTC.
سنتابع حيثيات الاكتتاب في قناة بيتكوين العرب للاكتتابات.
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