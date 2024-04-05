هل تصحيح سعر البيتكوين الحالي صحي خاصة مع اقتراب حدث انقسام مكافأة التعدين؟

هل ستصدق عبارة “التاريخ يعيد نفسه” مع حركة سعر البيتكوين الحالية.

حيث مر سعر البيتكوين بتصحيح بنسبة -38% قبل حدث الانقسام الذي حدث في 2016 وبنسبة -20% قبل حدث الانقسام الذي حدث في 2020.

وبحسب المحلل Rekt Capital وما نشره على منصة X فإن البيتكوين في وضع صحي تماما خاصة أن التصحيحات الماضية قبل حدث الانقسام حدثت قبل 14 إلى 28 يوم، وهو ما يحدث الأن أيضا في سنة 2024.

إذا كرر التاريخ نفسه وسار البيتكوين بذات المسار السابق فسيسجل سعر العملة قمة جديدة بعد حدث الإنقسام الذي لم يبقى له سوى 15 يوم، لكن من غير المؤكد حدوث ذلك أو كم من الوقت سيستغرق.

وبحسب ذات المحلل فإن البيتكوين يمر بثلاث مراحل رئيسية تتزامن مع حدث الانقسام وهي التصحيح وإعادة التجميع وتحقيق قمة جديدة.

المرحلة الأولى تأتي عادة قبل 14 إلى 28 يوم قبل حدث الانقسام ويمكن أن تستمر لأسابيع تليها مرحلة التجميع التي من الممكن أن تصل لمدة 5 أشهر وبعدها المرحلة الثالثة وهي الطريق نحو القمة والتي قد تستمر لغاية العام.

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