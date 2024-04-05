شركة بايبال تتيح تحويل العملة الرقمية المستقرة PYUSD في المعاملات الخارجية

تواصل شركة بايبال المضي قدما في سوق الكريبتو والبلوكشين حيث وبعد إطلاق عملتها الرقمية المستقرة PYUSD تعمل الشركة الأن على توسيع حالات الاستخدام للعملة.

أعلنت بايبال بأن جميع مستخدمي الولايات المتحدة الأمريكية سيكون بمقدورهم تحويل الأموال للأصدقاء والعائلة في الخارج باستخدام العملة الرقمية PYUSD المستقرة.

وللاستفادة من هذه الخدمة يمكن للأمريكان الاستعانة بمنصة Xoom التي تسهل لهم تحويل PYUSD إلى الدولار ثم إرسال الأموال إلى المستلمين في حوالي 160 دولة.

ولن يتم فرض أي رسوم على المعاملات، وفقا للإعلان الرسمي الصادر يوم أمس 4 أبريل.

تعليقا على الإعلان الجديد صرح “خوسيه فرنانديز دا بونتي”، نائب الرئيس الأول لمجموعة البلوكشين والعملات المشفرة والعملات الرقمية في بايبال بالقول:

عندما قررنا طرح PYUSD في السوق، كان لدينا هدفان أردنا تحقيقهما: إنشاء شيء له قيمة مستقرة لزيادة ثقة المستخدم إلى أقصى حد والتأكد من أنه مفيد للتجارة و تكون كآلية للدفع. إن تمكين مستخدمي Xoom في الولايات المتحدة بخيار تحويل الأموال عبر الحدود باستخدام PYUSD يعتمد على هدفنا المتمثل في تعزيز التبني السائد للعملات المشفرة مع توفير طريقة سهلة لإرسال الأموال بشكل آمن إلى الأصدقاء والعائلة بتكلفة أقل.

يستمر التنافس بين شركات الاقتصاد الرقمي التي تدير عملات رقمية مستقرة مثل شركة التيثر وCircle حيث يحاول كل منها توسيع حصته في السوق والظفر بعدد أكبر من المستخدمين.

دخلت شركة الريبل هذا الخط أيضا من خلال إعلان تحضيرها لطرح عملة مشفرة مرتبطة بالدولار والتي سيتم الكشف عنها في نهاية هذا العام.

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