البيتكوين تحاول العودة لمستوى 68 ألف دولار وعملة Dogecoin ترتفع بنسبة 5%

خلال الأسبوع الماضي، شهدت عملة البيتكوين تقلبات كبيرة في الأسعار، متراجعة إلى أدنى مستوياتها في عشرة أيام قبل أن تشهد قفزة بقيمة 5 ألاف دولار في اليوم التالي، غير أنها لم تتمكن من المحافظة على زخمها الصعودي.

شهدت العملات الرقمية البديلة أيضا تراجع خلال الأسبوع، لكنها عادت للتداول باللون الأخضر بعد تصحيحات اليوم السابق.

عملة البيتكوين تحاول تجاوز عتبة 68 ألف دولار:

بدأ التذبذب السعري يوم الاثنين الماضي، فشل سعر البيتكوين في تجاوز 71 ألف دولار يوم الأحد، ما أدى إلى انخفاض قيمة العملة بنحو ألفين دولار.

واصل المتداولون الضغط على السعر، مما دفع سعر البيتكوين إلى الهبوط إلى أدنى مستوى له في عشرة أيام عند حوالي 64,500 دولار، وسط أنباء عن نقل الحكومة الأمريكية لـ 2000 بيتكوين إلى منصة كوين بيس، وهو ما أثار المخاوف من بيع هذه العملات الرقمية مما أدى إلى تراجع الأسعار.

لكن عملة البيتكوين أظهرت استجابة إيجابية لهذا الانخفاض، مسجلة ارتفاعا فوق مستوى 65 ألف دولار.

حاليا تتداول عملة البيتكوين بسعر 67800 دولار بعد أن تمكن المضاربون من استعادة السيطرة على الارتفاع مرة أخرى.

ارتفعت القيمة السوقية للبيتكوين إلى 1.33 تريليون دولار، بينما بلغت نسبة هيمنتها على العملات الرقمية البديلة 50.3٪.

محاولة تعافي العملات الرقمية البديلة:

شهدت معظم العملات الرقمية البديلة تراجع خلال الأيام القليلة الماضية، لكن تحول مؤشرها الأن إلى اللون الأخضر، محققة مكاسب طفيفة.

سجلت عملات ETH، BNB، SOL، XRP، ADA، SHIB، وDOT ارتفاعات بنسب تتراوح بين 1-2٪ خلال 24 ساعة الأخيرة.

من بين العملات الرقمية البديلة التي برزت بشكل واضح في 24 ساعة الأخيرة عملة Doge التي ارتفعت بنسبة 5% في

سجلت عملة Dogecoin أكبر الارتفاعات بين العملات الرقمية البديلة ذات القيمة الكبيرة، حيث قفزت بنسبة 5٪ لتستعيد مستوى 0.18 دولار.

ارتفع إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بحوالي 30 مليار دولار منذ الأمس، ليصل إلى 2.665 تريليون دولار وفقا لمنصة Coingeko.

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