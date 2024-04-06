المنافسة على الربحية من تعدين البيتكوين تشتد مع اقتراب حدث الانقسام الرابع

قبل نحو 15 يوم من حدث الانقسام الرابع لمكافأة تعدين البيتكوين، يركز المعدنون بشكل مكثف على تعزيز ربحيتهم استعدادا لانخفاض كبير في مكافآت الكتل المنتظر حدوثه.

رغم أن بعض شركات تعدين البيتكوين قد زادت حجم البيع لديها، فإنها تواجه تحديات عديدة بما في ذلك:

انخفاض رسوم المعاملات، تصاعد حدة المنافسة، والحاجة إلى قوة حاسوبية أكبر للحفاظ على نفس معدل إنتاج البيتكوين.

الصراع من أجل تحقيق الربح من التعدين مستمر:

مع التقليص المرتقب لمكافآت كتل البيتكوين من 6.25 إلى 3.125 بيتكوين، يواجه المعدنون تأثير كبير قد يقلص إيراداتهم إلى النصف، مما يضعهم أمام ضرورة ارتفاع أسعار البيتكوين لضمان استمرارية ربحيتهم.

وفقا لتقرير أسبوعي من CryptoQuant عن العملات الرقمية فإن صناعة التعدين شهدت إيرادات يومية قياسية في عام 2024 بفضل الارتفاع في أسعار البيتكوين.

ورغم أن الإيرادات اليومية بلغت حاليا حوالي 67 مليون دولار، فقد وصلت في بداية مارس إلى 79 مليون دولار، مسجلة زيادة بمعدل 3.5 أضعاف مقارنة بما كانت عليه في مايو 2020، قبل حدث الانقسام الأخير.

منذ الانقسام الأخير، ارتفع معدل التجزئة للبيتكوين بأكثر من خمسة أضعاف، من 116 إكساهاش/ثانية إلى 600 إكساهاش/ثانية، مما يتطلب من المعدنين زيادة قوتهم الحاسوبية للمحافظة على معدلات إنتاج البيتكوين.

إضافة إلى ذلك، تراجعت رسوم معاملات البيتكوين بنسبة 90٪ من 412 بيتكوين يوميا في منتصف ديسمبر 2023 إلى 29 بيتكوين في وقت نشر هذا المقال.

كلها عوامل تؤثر بشكل كبير على مدى ربحية المعدنين من تعدين البيتكوين وتضعهم أمام تحديات مستمرة.

اقرأ أيضا:

الاقبال المؤسساتي مستمر على البيتكوين والشركات الكبرى تسعى لأخذ حصتها

خروج ما قيمته 253 مليون دولار من البيتكوين خارج منصات تداول العملات الرقمية!