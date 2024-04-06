صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالبيتكوين تجذب استثمارات ضخمة في يوم واحد

وفقا لبيانات من “SoSoValue”، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالبيتكوين تدفقات إيجابية صافية قدرها 213 مليون دولار في يوم واحد، مما يمثل اليوم الثالث على التوالي من التدفقات الإيجابية.

في المقابل، سجل Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) تدفقات خارجية صافية بقيمة 79.3 مليون دولار في نفس اليوم، مساهمة في الحجم الإجمالي للتدفقات الخارجية لـ GBTC التي بلغت حتى الآن 15.31 مليار دولار.

من بين صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالبيتكوين، لفت صندوق ETF البيتكوين الخاص بـ BlackRock الأنظار بأعلى صافي تدفق في يوم واحد بلغ تقريبا 144 مليون دولار، مساهما في الإجمالي الصافي التاريخي للصندوق الذي وصل إلى 14.4 مليار دولار.

أخيرا، يشير محلل العملات المشفرة “ويلي وو” إلى إمكانية تحول الأصول الخاضعة للإدارة من قبل BlackRock، التي تقدر بـ 9.5 تريليون دولار، نحو الأصول الرقمية وخاصة البيتكوين، استجابة للثقة المتزايدة في العملات المشفرة من الأجيال الأصغر سنا.

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