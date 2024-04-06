هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقق فوز قضائي مهم ضد "Do kwon" وشركة "Terraform"

تم إدانة “Do kwon” الشخصية المعروفة في عالم العملات الرقمية من كوريا الجنوبية، وشركته” Terraform Labs”، بتهمة الاحتيال في محاكمة دامت أسبوعين.

تأتي هذه الخطوة بعد فترة من الأزمات في أوائل عام 2022، حيث فقد المستثمرون أصول بأكثر من 40 مليار دولار في واحدة من أكبر الفضائح في سوق العملات المشفرة.

الاتهامات ضد “Do kwon” و”Terraform” تم الإعلان عنها لأول مرة في فبراير 2023 من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، التي ادعت أن المؤسس المشارك لـ “Terra” قد قدم بيانات مضللة حول عملة “TerraUSD” الخوارزمية، التي فشلت في الحفاظ على قيمتها مقابل الدولار وانهارت بالكامل.

هيئة الأوراق المالية والبورصة اعتبرت أن نظام “Terra” البيئي كان عبارة عن مخطط احتيالي معقد، حيث كان المدعى عليهم يتحكمون في سعر ما يُعرف بالعملة المستقرة.

وصف “غاري جينسلر”، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الخسائر التي لحقت بمستثمري “Terra” بأنها كارثية.

انهيار “Terra”، الذي كان يضم في وقت من الأوقات عملتين ضمن أعلى عشر عملات من حيث القيمة السوقية، تسبب في سلسلة من الإفلاسات داخل صناعة العملات الرقمية.

يواجه “Do kwon” الآن اتهامات بالاحتيال الجنائي في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

للعلم تم القبض عليه في الجبل الأسود العام الماضي.

وقد أكدت المحكمة العليا في الجبل الأسود مؤخرا إمكانية تسليمه إلى الولايات المتحدة، لتعكس بذلك قرار سابق من محكمة الاستئناف الذي أُعلن في مارس.

بعد إطلاق سراحه من السجن في وقت سابق هذا العام، يقيم “Do kwon” حاليا في مركز إيواء محلي مخصص للأجانب.

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