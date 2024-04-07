إليكم تفاصيل الأداء المالي لمنصة تداول العملات الرقمية الكورية “Bithumb” خلال 2023

منصة تداول العملات الرقمية المشفرة “Bithumb” تعد واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية المشفرة في كوريا الجنوبية.

وفقا لأحدث التقارير المالية تكبدت شركة “Bithumb” انخفاض حاد في ايراداتها بنسبة فاقت 57% حيث تقلصت هذه الايرادات من 3.201 مليار وون كوري في العام السابق إلى 1.358 مليار وون.

يعزى هذا التدهور في أداء “Bithumb” إلى عدد من العوامل، من بينها اتباع سياسة تجارية تهدف إلى جذب المتداولين من الأفراد بطرق مثيرة للجدل.

بحسب تقرير نشرته منصة “Newdaily” الإخبارية الكورية، شهدت منصة “Bithumb” انخفاض في صافي أرباحها بنسبة 74.5% لتستقر عند 243 مليار وون مقارنة بـ 954 مليار وون في العام السابق، رغم تحقيقها فائض للعام الرابع على التوالي.

ترجع هذه التحديات المالية إلى انخفاض أسعار العملات المشفرة خلال فترة الركود، بالإضافة إلى قرار الشركة بتطبيق سياسة التداول دون رسوم في الربع الأخير من العام، مما ساهم في تفاقم تراجع الإيرادات.

رغم هذه الصعوبات، واصلت “Bithumb” التوسع داخل كوريا الجنوبية في مسعى لتحسين الوصول إلى خدماتها وسط ظروف السوق الصعبة.

في يناير، سجلت “Bithumb” حجم تداول للبيتكوين بقيمة تقارب 3 مليار دولار، بينما بقي حجم التداول في “Upbit” أقل من مليار دولار، مما يشكل إنجاز كبير نظرا لهيمنة “Upbit” على سوق العملات المشفرة في كوريا الجنوبية.

استطاعت “Bithumb” و “Upbit” زيادة حجم التداول بعد انتعاش السوق، مما أدى إلى تحقيق “Bithumb” لأعلى نسبة حصة في السوق بلغت 72% في أوائل فبراير.

ومع ذلك، واجهت خطط الاكتتاب العام الأولي (IPO) لشركة “Bithumb” تعثر بسبب إعادة تقييم الإستراتيجية الداخلية والتحديات المرتبطة بالرئيس السابق لمجلس الإدارة “لي جيونج هون”.

حاليا ووفقا لآخر المستجدات فإن “Bithumb” تستعد لطرح عام أولي في سوق الأوراق المالية الكورية، مع توقعات بأن يتم ذلك في النصف الثاني من عام 2025.

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