منصة "كوين بيس" تحقق إنجاز تنظيمي مهم في كندا

نجحت منصة “كوين بيس” التي تعد المنصة الأكبر في الولايات المتحدة الأمريكية بالحصول على ترخيص يسمح لها بتعزيز جهودها التوسعية حيث تم بتسجيلها رسميا كموزع مقيد لدى السلطات التنظيمية الكندية، محققة بذلك مكانة مهمة باعتبارها أول منصة دولية للعملات المشفرة تحصل على التسجيل في كندا.

التزام “كوين بيس” بالامتثال التنظيمي:

منذ مارس 2023، برز التزام “كوين بيس” بالامتثال التنظيمي على نحو واضح خلال عملية التسجيل الكندية، حيث أبرمت الشركة تعاون مكثف مع الجهات التنظيمية الكندية لتطوير إطار مناسب.

أعرب “براين أرمسترونغ”، الرئيس التنفيذي لشركة “كوين بيس” عن امتنانه للجهات التنظيمية الكندية لدورها في تحقيق الوضوح في سوق العملات المشفرة.

وفي خطوة نحو دمج الأصول الرقمية في النظام المالي، شاركت “كوين بيس” بنشاط مع البنوك الكندية ومستشاري الاستثمار وصناديق التقاعد لدعم انتقالهم نحو الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة.

هذا التسجيل التنظيمي يضاف إلى سلسلة إنجازات “كوين بيس” التنظيمية في دول مثل فرنسا، إسبانيا، سنغافورة، إيطاليا، أيرلندا، وهولندا.

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