البيتكوين يواصل صعوده المثير للبيتكوين مع توقعات بوصوله إلى مستوى 85,000 دولار

تشهد عملة البيتكوين (BTC) موجة صعودية متواصلة، حيث ينظر المحللون والمتداولون بتفاؤل نحو تحقيق مستوى جديد وكسر المقاومة المقبلة عند 85,000 دولار.

أعلن المحلل “علي مارتينيز”، مؤخرا عبر منصة X (المعروف سابقا بإسم تويتر) عن توقعاته الإيجابية، مبينا أن البيتكوين قد بدأت رحلتها الصعودية، وأن الاستقرار فوق 70,800 دولار قد يفتح الطريق أمام الوصول إلى هدف 85,000 دولار.

عقب فترة من الثبات والتداول العرضي خلال الأسابيع الماضية، انطلق سعر البيتكوين في مسار تصاعدي اليوم، مما أدى إلى تجدد اهتمام المستثمرين وزيادة الزخم.

في آخر تحديثات التداول، وُجد أن سعر البيتكوين قد وصل إلى 72,267 دولار، محققا زيادة بنسبة 4.19% خلال 24 ساعة الماضية.

شهد حجم التداول اليومي للبيتكوين ارتفاع بنسبة 69.13% ليصل إلى 33.33 مليار دولار، ما يدل على مشاركة متزايدة واهتمام قوي بعمليات الشراء.

محركات وعوامل ارتفاع سعر البيتكوين تعددت واختلفت، حيث يعتبر الاعتماد المتزايد من قبل المستثمرين المؤسسات عامل رئيسي في زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.

بالإضافة إلى ذلك، تدفع حالة عدم اليقين الاقتصادي، مخاوف التضخم، والتوترات الجيوسياسية المستثمرين نحو البحث عن أصول بديلة مثل البيتكوين كوسيلة لتخزين القيمة والتحوط ضد التراجع القيمي للعملات الورقية.

كما يعزز الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين وتدفقات السيولة القوية نحو صناديق الاستثمار المتداولة دعم لسعر البيتكوين.

إضافة إلى ذلك، مع التوقعات حول الانقسام المقبل لمكافأة تعدين البيتكوين الذي سيقلل مكافآت التعدين، يُتوقع أن يؤدي النقص المحتمل في العرض مقابل الطلب إلى زيادة في سعر البيتكوين.

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