إعلان هام: فرصة رائعة للمستخدمين العرب لربح جوائز قيمة مع تطبيق Bitget

نحن في “بيتكوين العرب”، نسعى دوما لتقديم الأفضل لمجتمعنا.

في هذا الإطار، نقدم لكم فرصة فريدة من نوعها للمشاركة في حدث خاص وحصري عبر تطبيق Bitget، المنصة الرائدة والموثوقة في تداول العملات الرقمية.

هذا العرض يأتيكم بالتعاون مع Bitget، متضمنا فرصة للفوز بجوائز مميزة!

تفاصيل العرض الترويجي:

مدة الحدث: من الساعة 20:00 بتاريخ 28 مارس إلى الساعة 20:00 بتاريخ 10 أبريل 2024.

من الساعة 20:00 بتاريخ 28 مارس إلى الساعة 20:00 بتاريخ 10 أبريل 2024. العرض الترويجي 1: للمستخدمين الجدد، قم بتنزيل التطبيق الآن وتسجيل حساب جديد وأكمل عملية التوثيق للحصول على مكافأة تداول تتراوح بين 5 إلى 50 دولار.

للمستخدمين الجدد، قم بتنزيل التطبيق الآن وتسجيل حساب جديد وأكمل عملية التوثيق للحصول على مكافأة تداول تتراوح بين 5 إلى 50 دولار. العرض الترويجي 2: استكمل عملية الإيداع لأول مرة واحصل على مكافأة تداول بقيمة 15 دولار.

كيفية الاشتراك:

للمشاركة، يجب على المستخدمين تنزيل التطبيق من هنا.

يرجى العلم أنه سيتم توزيع المكافآت خلال 14 يوم عمل بعد انتهاء النشاط.

الشروط والأحكام:

الحملة مخصصة فقط للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يجب على المستخدمين اتباع الإرشادات بدقة ليتم اعتبار اشتراكهم صالح.

تقتصر المكافآت على أول 3000 مستخدم يكملون الشروط المحددة.

يجب أن يكون صافي المبلغ المودع خلال فترة العرض إيجابيًا للتأهل للمكافآت.

تحتفظ Bitget بالحق في تعديل أو إلغاء هذا العرض دون إشعار مسبق، ولها الكلمة النهائية في تفسير الشروط والأحكام.

لا تفوتوا هذه الفرصة الاستثنائية للفوز بجوائز قيمة مع Bitget .

حملوا التطبيق الآن وشاركوا في هذا العرض الحصري!